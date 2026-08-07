El Coruxo renueva a Álex Barba

El Coruxo anunció ayer la renovación del mediocentro Álex Barba, que cumplirá su segunda temporada en el campo de O Vao. Nacido hace veinticuatro años en A Coruña, se formó en el fútbol herculino, jugando en División de Honor Juvenil y con el filial del Deportivo.

La temporada pasada llegó al Coruxo procedente del Rayo Majadahonda, pero las lesiones le pasaron factura en su primer año en O Vao. Solamente pudo jugar un partido, en la victoria del Coruxo en Oviedo, en donde entró en el campo en el minuto 64 en lugar de Hugo Rodríguez.

El sábado, en el amistoso ante la UD Ourense, entró en la segunda parte dejando un buen sabor de boca. En el club se confía en el potencial del jugador, de ahí que se le hubiera ofrecido la renovación.

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Podría no ser la última incorporación al equipo, pues se está a la espera de lo que pueda pasar con Adrián Gómez, central de 24 años que la temporada pasada jugó en el Sanluqueño, y que está a prueba.