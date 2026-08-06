Veinticinco equipos de la ciudad buscan la Copa Vigo

El Concello de Vigo y la Real Federación Gallega de Fútbol presentaron la Copa Vigo 2026 de fútbol para equipos locales de categorías autonómicas: Preferente, 1ª, 2ª y 3ª Futgal en el caso masculino y 1ª, 2ª y 3ª Futgal en el femenino.

Al igual que el verano pasado, el acto estuvo dividido en dos partes, con la presentación oficial en Alcaldía por parte del regidor y el posterior sorteo de cuadros en la sala de prensa Cuco Cerecedo, seguido por numerosos representantes de los clubes inmersos en la competición.

Con diecinueve clubes masculinos, la misma cifra del año pasado -entró el CD Nieto en lugar del Moledo CF- y seis en el cuadro femenino, pues al Sárdoma CF lo relevó el Huracán de Zamáns, el alcalde sostuvo que la participación de 25 equipos de un total de veinte clubes de la ciudad “muestra la fortaleza de este trofeo”.

El trofeo tendrá sus finales en el Federativo de Coia tras eliminatorias a una sola vuelta en campo del equipo de categoría inferior. Caballero recordó que el gobierno vigués también paga agua e iluminación del Federativo “porque somos muy proactivos con la RFGF y el sistema nos gusta”. Los cruces empezarán el 22 de este mes y las finales se jugarán en septiembre. la femenina, el sábado 5; la masculina, el miércoles 30. El CD Teis (categoría femenina) y el CD Valladares (cuadro masculino) defienden el título de 2025.

Ya en el sorteo, las manos inocentes, además del edil de Deportes, Manel Fernández, fueron la presidenta de la UVCD Candeán, Mari Carmen Martínez, y Begoña Collazo, directiva del CD Teis.

Con el bombo femenino abriendo los sorteos coperos y el CD Teis, su vigente campeón, saliendo en primer lugar, la Copa Vigo conoció primero los enfrentamientos femeninos y a continuación los masculinos en poco más de un cuarto de hora.

Cuadro femenino. El 26 de agosto, miércoles, CD Teis (3ª)-Cabral FC (3ª) y Huracán de Zamáns (3ª)-Valladares (2ª). Lóstrego B (1ª Futgal) y Balaídos CF (3ª) avanzan directamente a semifinales (domingo, 30 de agosto). La final, el sábado 5 de septiembre en el Federativo de Coia.

Cuadro masculino. La fase previa (tres partidos) entre equipos de 2ª y 3ª Futgal se jugará el 22 de agosto, sábado: Cabral FC (3ª)-Huracán de Zamáns (3ª), CD Teis (3ª)-CD Nieto (3ª) y EF Norbert Losada (3ª)-AD Lavadores (2ª).

El CD Valladares, de Preferente, vigente campeón, arrancará en octavos (miércoles 26 de este mes), contra la UVCD Candeán (2º), descendido de 1ª Futgal, en el José Costas de A Madroa. El Racing de Castrelos (1ª), subcampeón hace un año, jugará en el campo del Balaídos CF (3ª), también el 26.

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Los cuartos están fijados para el domingo 30 y las semifinales, para el 16 de septiembre, miércoles. Borja Arca, delegado en Vigo de la RFGF, aclaró a los representantes de los clubes asistentes que podría haber alguna variación en el calendario para los partidos del Alertanavia (Preferente).