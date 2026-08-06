Méndez avisa para el futuro

Mario Méndez continúa su progresión y en un escenario intimidante como puede ser el Europeo de natación que se disputa en París firmó ayer en el Sena un ilusionante undécimo puesto en la prueba de cinco kilómetros (su especialidad) y en la que ostenta el récord de España. Este resultado complementa al decimotercer puesto conseguido en la prueba de los diez kilómetros que se disputó el lunes.

Florian Wellbrock ha vuelto a imponer su ley y ha conquistado su segunda medalla de oro. Ganó con 55:40.2 tras mantener a raya la presión del húngaro David Betlehem, segundo con 55:42.6. El italiano Gregorio Paltrinieri ha terminado tercero con 55:44.7 y ha sido el otro hombre que ha inquietado ligeramente al alemán, de nuevo colosal en el camino hacia un nuevo éxito. Mario Méndez ha sido undécimo con un tiempo de 57:07.2, lejos de su mejor marca pero las condiciones del Sena cambian mucho en relación a otros escenarios.

Ha sido en una carrera en la que el vigués del Santa Olaya asturiano ha seguido con la progresión que viene manteniendo. Decimotercero el día anterior en la prueba reina, se ha vuelto a ubicar a un puesto del top-10 que será objetivo directo en próximas citas continentales. Sigue dando pasos adelante en su trayectoria.

Satisfecho

«El objetivo de hoy era empezar rápido con el grupo de delante, porque ayer empecé muy atrás. Durante vuelta y media lo conseguí, pero luego entre el esfuerzo inicial y el cansancio me ha costado el cambio de ritmo de los top», lamentó el vigués a la finalización de la prueba. «Ya he tenido que adaptarme al ritmo del segundo grupo y apurar al final. Top-11 es un gran resultado para mí, pero espero estar más arriba en otras competiciones», dijo en una prueba evidente de que por su mente pasa seguir mejorando los resultados.

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De todos modos, la participación de Mario Méndez en el presente Europeo no finaliza aquí ya que le queda pendiente tomar parte mañana viernes en el Knockout Sprint para concluir una notable participación en este Europeo en el que ya ha asegurado dos clasificaciones entre los quince primeros.