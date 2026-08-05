La Rías Baixas mantiene su modelo

La 63ª Regata Rías Baixas de vela pesada se presentó este martes en el Club Náutico de Portonovo. Del 13 al 16 de este mes (jueves a domingo), la flota de la eurorregión Galicia-Norte de Portugal, a la espera también de unidades de otras comunidades autónomas, competirá un verano más por inscribir su nombre en la Copa del Navegante, el trofeo que recoge todos los campeones del Rías desde su primera edición en 1964 a hoy.

El Náutico vigués, representado por su presidente, Tone Pérez, y por el delegado de Vela, Paco Riveras, acudió a la sede del Náutico de Portonovo para presentar una primera etapa Vigo-Portonovo (día 13, 13:00 horas), que será de unas 20 millas. Con ellos, representantes de los clubes náuticos de Portonovo (su comodoro, Fernando Pazó) y de Sanxenxo (Fernando Casas, su delegado de Vela), otro colaborador imprescindible, además de Marcos Guisasola, concejal de Deportes de Sanxenxo.

El Rías mantiene el formato exitoso de 2025: cuatro etapas (como en el periodo 2013-2020) y, como le gusta a la directiva viguesa, manteniendo una cierta estabilidad en los puertos de llegada. Portonovo y A Pobra do Caramiñal repiten como el pasado año, para decidirlo todo con una regata Vigo-Cíes-Vigo el domingo 16, siempre que las condiciones lo permitan.

En la presentación, Pazó reconoció que el club portonovés está “encantado de que la flota recale en Portonovo”, mientras que el Real Club Náutico de Sanxenxo será club colaborador para acoger a una parte de la flota: “En Sanxenxo no hace escala, Portonovo lo hizo muy bien el pasado año y nosotros colaboramos en esta regata, que lleva unos años siendo la principal de las Rías Baixas”, afirmó Casas.

Vigo-Portonovo (día 13), Portonovo-A Pobra (día 14), A Pobra Vigo (día 15) y Vigo-Vigo (día 16), con vuelta a Cíes, son las etapas previstas pata unas 75-80 millas en función de las condiciones meteorológicas, una de los retos (e incógnitas) cada jornada para los patrones que pelean por el título en sus respectivas clases.

Guisasola, por parte del Concello, “agradeció” que el Náutico vigués piense habitualmente en los puertos deportivos de su municipio para una regata por “unas rías maravillosas” que “no sería lo mismo sin Sanxenxo”.

Riveras, responsable de la vela en el Náutico de Vigo, incidió en recordar que el CN Portonovo fue clave el año pasado (“gracias por todo lo que nos ayudasteis”) en unas fechas con las marinas en ocupaciones máximas, y pidió “que nos acompañe el tiempo, sea una regata bonita y tengamos un buen Rías”.

Tone Pérez, en su segundo Rías como presidente, recordó que la regata, que toca las rías de Vigo, Pontevedra y Arousa, “pone en valor las bondades de sus pueblos” y reconoció que el municipio de Sanxenxo “es muy especial por ser un puerto histórico en el Rías”.

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A diez días de su inicio ya hay más de treinta unidades inscritas. La organización confía en incrementar sensiblemente el número final de barcos. De entrada, todos los campeones de 2025 (Urbapaz en ORC 1-3, Balea Dous en ORC 4, Berlinguiño II en Open 1 y Sampaio Uno en Open 2) defenderán su cetro.