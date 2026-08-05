El Novobasket se refuerza con Juan Chacón

Fichaje de altura del Novosbasket para su debut en Tercera FEB. El equipo entrenado por Yago Rodríguez se ha hecho con los servicios de Juan Chacón, pivot de 2.10 de altura y que llega al pabellón de Quirós procedente del Ciudad de Ponferrada. El andaluz, nacido hace diecinueve años en Casariche, Sevilla, jugó en el Puente Genil y Novaschool antes de llegar a Ponferrada, además de formar parte de la selección cordobesa.

A la hora de definirse como jugador Chacón se reconoce como un jugador que “aporta intensidad, trabajo y compromiso en cada minuto que está en la pista”. A la hora de indicar el motivo por el que se viene a Vigo, indicó que “me decidí por Novobasket porque desde el primer momento sentí la confianza del club y vi un proyecto ambicioso. Creo que es el lugar ideal para seguir creciendo como jugador y ayudar al equipo a conseguir grandes objetivos. Los aficionados pueden esperar un jugador que lo dará todo en cada entrenamiento y en cada partido. Me gusta competir al máximo, aportar intensidad, defender, luchar cada balón y dejarme la piel por el equipo”.

A la hora de fijarse objetivos, Juan Chacón apuntó que “a nivel personal quiero seguir mejorando en todos los aspectos de mi juego y ser un jugador cada vez más completo. A nivel colectivo, mi objetivo es ayudar al equipo a competir por los puestos más altos y luchar por todos los objetivos que nos marquemos”.

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El nuevo jugador del Novobasket le envió un mensaje a la afición viguesa, diciéndoles que “quiero darles las gracias por el apoyo que seguro nos van a brindar durante toda la temporada. Espero que disfruten con el equipo y les prometo que trabajaremos al máximo para representar al club de la mejor manera posible. Estoy deseando empezar y vivir esta temporada junto a toda la afición”.