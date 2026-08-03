Cabo sigue intratable

Siguiendo su estela victoriosa, la tripulación de Cabo de Cruz, se proclamó ayer por la mañana campeón de la XLI Bandera Concello de Redondela de la Liga Gallega de Traineras, disputada entre los muelles de Cesantes y la Isla de San Simón y organizada por el club anfitrión, el CCD.Cesantes de Remo, que no pudo acompañar ese papel de un gran resultado.

Lo mismo que el sábado en Ferrol y regatas anteriores ya que no han fallado en las últimas siete regatas de la temporada, los atletas de Cabo se impusieron con maestría y solidez en la tercera manga y final, donde se alinearon los cuatro equipos mejores de la clasificación general. Ocho regatas y siete victorias es el saldo de Cabo de Cruz, ahora con 79 puntos como líder, siguiéndole Samertolaméu-Oversea en la segunda plaza con 68; Tirán-Pereira, 67; Mecos, 56; Bueu-Simei, 46 y a continuación, Mugardos, Narón, Cabana-Ferrol; Cesantes-Rodavigo y Castropol. Situación que, salvo una revolución mayúscula no previsible, los chicos de Cabo de Cruz, se van a dar algunos paseos en las tres regatas que faltan: Moaña, Castropol y Boiro, para la finalización de la Liga Gallega de Traineras 2026-Trofeo Xunta de Galicia.

Samertolaméu y Tirán, en una de las igualadas viradas. | JOSÉ LORES

Ayer por la mañana con una pista de seis largos con cinco viradas, Cabo de Cruz volvió a cumplir como siempre, su estrategia. Se dejó ir hasta mitad de regata con Tirán-Pereira, Mecos y Samertolaméu-Oversea siguiéndole de cerca, hasta que en los últimos largos puso las calderas a toda presión y se quedó sólo de cara a la línea de llegada. Tirán-Pereira lo intentó y también forzó máquinas, pero Cabo Cruz cruzó la meta como campeón, seguido de Tirán-Pereira a cinco segundos y Mecos y Samertolaméu-Oversea, separados por apenas 44 centésimas cruzaron en tercer y cuarto lugar respectivamente.

Magnífico Bueu-Simei, vencedor en la segunda serie con un crono que le separó, en la quinta posición general, a 12 centésimas de Samertolaméu-Oversea. Luego Mugardos a 20 segundos y Narón a 23. Y en la primera serie victoria de Cabana-Ferrol con Castropol y Cesantes-Rodavigo en novena y décima posición general.

El gran dilema

La temporada avanza y los de Boiro tienen en la mano la victoria en la Liga porque han conseguido superar esa frontera psicológica que consigue en aventajar a su perseguidor en más de diez puntos lo que les concede un margen gigantesco ya que pueden permitirse un error en alguna de las citas que restan para acabar la campaña y aún así seguirían al frente de la clasificación. Aunque para ellos es vital insistir para llegar en buena forma al play-off de ascenso a la Liga ACT (el objetivo de temporada que se marcaron) es evidente que podrán competir con más suficiencia y tranquilidad en lo que resta de calendio gallego. Luego llegará el momento de la verdad en el Cantábrico.

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Donde va a estar la emoción en las pruebas que restan es en la pelea por el segundo puesto entre Samertolaméu y Tirán. Ahora mismo los de Meira tienen un solo punto de ventaja sobre sus vecinos y grandes rivales. Al vencedor de este duelo le espera un hueco en el play-off de ascenso y eso es un premio que ambos persiguen de forma decidida. Tal y como se está poniendo la temporada ese es el gran aliciente de lo que resta de competición y el premio no es poca cosa.