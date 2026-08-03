Brais frustra el regreso de Messi tras el Mundial

Un gol de Brais Méndez en el minuto 85 decidió este sábado el empate 2-2 del Columbus Crew en el campo del Inter Miami en el regreso de Lionel Messi con las Garzas tras tomarse unos días de descanso después de la final del Mundial perdida contra España. El conjunto de Ohio ya empieza a rentabilizar de este modo los seis millones de euros que pagó a la Real Sociedad para hacerse con los servicios del atacante de Mos que al final del partido recibió un reconocimiento por parte de su nuevo equipo y de sus compañeros. De hecho, se llevó a casa el balón de este primer gol con los de Columbus.

En el otro lado de la moneda queda Messi. El argentino fue suplente en el once del Inter Miami y saltó al campo en el minuto 63, cuando su equipo mandaba 2-1 en el luminoso gracias a un golazo del uruguayo Luis Suárez y a un tanto de Noah Allen, otro de los futbolistas más destacados del campeonato.

Rodrigo De Paul regresó al once titular de Guillermo Hoyos y el Inter Miami tomó ventaja en el minuto 16 con un disparo de Suárez desde los 40 metros que sorprendió al meta del Crew, que había salido de su área de penalti.

Un gol en propia puerta de Casemiro entregó al Crew el empate en el 34, pero al borde del descanso Noah Allen metió el 2-1 con un perfecto cabezazo tras un centro de Suárez. El regreso de Messi provocó la ovación del NU Stadium de Miami, pero el Inter Miami no pudo sentenciar el partido. Y lo pagó de manera muy cara.

Porque en el minuto 85, el jugador formado en el Celta Brais Méndez colgó un centro desde los 35 metros que acabó al fondo de las mallas sin que ningún jugador pudiera golpear de cabeza. El balón era envenenado para la defensa y el portero.

El nuevo fichaje del Crew entregó de esta forma un valioso punto a su equipo, que pelea por acercarse a la zona de ‘playoffs’ de la MLS. Por su parte,el Inter Miami es segundo, con 38 puntos en el Este.

Lewandowski

En un día de estrenos para muchos futbolistas en el mundo de la MLS el polaco Robert Lewandowski se estrenó en casa con un doblete en la victoria del Chicago Fire contra el Charlotte (2-1). Un total de 32.183 espectadores acudieron al Soldier Field de Chicago para el debut en casa de Lewandowski, y el ex del Barcelona respondió con un gran doblete para liderar la remontada del Fire.

El polaco aseguró que se encuentra en «otro mundo» en el fútbol estadounidense y que se siente cada vez mejor a nivel físico, pese a encontrarse en una «pretemporada». «Para mí es algo nuevo la MLS, necesitaba algo de tiempo para adaptarme, pero creo que cada semana, que para mí es pretemporada, estaré cada vez mejor. Hoy en el partido me sentí muy bien físicamente, sabía que necesitaría un poco más de tiempo para prepararme físicamente y estoy muy contento», dijo Lewandowski en la rueda de prensa posterior al 2-1 endosado al Charlotte en el Soldier Field.

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«Para mí es otro mundo, no solo por estar en Estados Unidos, sino porque estoy fuera de Europa, pero tengo que decir que estoy muy contento por mis compañeros, que son muy abiertos, podemos jugar bien juntos y disfruto cada día en Chicago», añadió.