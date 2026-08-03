El Arsenal aprieta a Vinícius y el Real Madrid se niega a pagarle una prima de fichaje

Vinícius se presentará esta semana a la pretemporada del Real Madrid con su renovada sonrisa, tras someterse a un procedimiento estético de armonización facial y de mentón (mentoplastia) en una clínica de Goiania, en Brasil, mientras su futuro en el club blanco pende de un hilo. El brasileño termina contrato con el club de Concha Espina el próximo 30 de junio de 2027 y aún no ha decidido su futuro: sea con una renovación o una venta porque el Real Madrid no quiere dejarlo salir libre dentro de unos meses sin rentabilizar su marcha. La estrategia del futbolista y de sus agentes, la empresa Roc Nations Sports, que dirige el músico y productor Jay-Z, es sencilla.

Prima de fichaje por renovar

No han renovado para dejar que pasase el tiempo hasta llegar a esta última temporada con la posibilidad de quedar libre y exigir al Real Madrid una prima de fichaje exactamente igual a la que paga el club a los futbolistas que llegan libres al Santiago Bernabéu. Cosa que ha hecho recientemente con jugadores como Mbappé, Rudiger, Alexander-Arnold o Konaté. El carioca exige esa prima para renovar y no quedar libre, algo que el club se niega a asumir, como ya ocurrió en casos anteriores con futbolistas que desafiaron al club y se marcharon por la puerta de atrás como Sergio Ramos o Cristiano Ronaldo. Florentino se niega a pagar una prima de fichaje a un jugador que está en el club y al que le ha ofrecido una mejora de contrato para renovar. Ysu postura es inamovible, como ya informó hace meses a los agentes del futbolista al poner sobre la mesa la última propuesta con mejora. La negociación se enfrió porque ambas partes tensaron la cuerda y ahora la situación es que el Madrid se niega a moverse de su posición y el futbolista ya tiene una jugosa oferta del Arsenal para negociar su marcha a los ‘gunners’ ante la negativa de Florentino.

Según ha podido saber EL PERIÓDICO el Arsenal ya ha manifestado a los agentes de Vinícius que el brasileño es prioritario para Mikel Arteta a la hora de reforzarse este mercado. Andrea Berta, director deportivo del club londinense y exdirigente del Atlético, está a la espera de que Vinícius cierre la puerta a la negociación obligando al Real Madrid a ponerle en el mercado, para entrar en escena y hacer una oferta. Arteta ha dado ya luz verde a la llegada de Vinícius como refuerzo para defender el título de la Premier y el brasileño sabe que le esperan en Londres con los brazos abiertos.

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Desde Madrid se ha deslizado en la prensa afin a Florentino Pérez que el jugador ha rebajado sus pretensiones y se plegará a la última oferta del Madrid. Sin embargo, el entorno del jugador insiste en que no es cierto y que Vinícius es en estos momentos uno de los futbolistas que más contratos publicitarios genera en el fútbol. Hasta 16 mantenía durante la disputa del Mundial, lo que le convertía en el mayor reclamo para los patrocinadores por encima incluso de su compañero en el Madrid, Mbappé. Desde el club blanco insisten en que "no hay ningún futbolista que esté por encima del Real Madrid". Y eso significa que no va a mejorar la oferta ni va a asumir el pago de la prima del fichaje. Se da la circunstancia, además, de que los blancos harán público en breve el fichaje de Yan Diomande, acuerdo que está atado con el RBLeipzig a falta de apuntalar los flecos y hacerlo oficial. El marfileño puede jugar por derecha o izquierda y su llegada mitiga el daño ante la posible baja de Vinícius.