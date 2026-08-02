Raquel Domínguez, puro instinto

«Eran tan grandes mis ansias de aprender que quería probar y ver por mí misma cómo era las competiciones», relata Raquel Domínguez Latorre. «No me dejaron porque me dijeron que estaba muy verde. Me dolió. Sentía que se frenaba mi progreso». Aquella negativa en su club original, en realidad, hubiera podido parecer razonable. Raquel se había anotado en un curso de iniciación apenas un año antes. Ella sabía, mejor que nadie, qué atesoraba en su interior. Una copa dorada lo prueba. La tomiñesa, junto a Gracia Elena Santos Veiras y Marta Dopazo Grande, se ha proclamado campeona de España de aire libre en la categoría denominada Tradicional. Del tiro con arco se trata. «Instintivo», precisa sobre la modalidad, que descarta cualquier tipo de visor o estabilizador. A Raquel la define el puro instinto.

La tomiñesa, en fin, ha encontrado acomodo y comprensión en el club MeigArco. «Necesitaba aprender y me fui allí rezando por que me aceptaran, ya que la temporada se había iniciado. No lo dudaron ni un momento. Me ofrecieron toda la libertad», relata. Una decisión providencial para ambas partes. El palmarés de la entidad redondelana se ha alimentado de los logros inmediatos de la porriñesa: campeona gallega de campo y de la Copa Federacion; subcampeona gallega de 3D y aire libre. Y con primeros puestos en la Liga Portuguesa del Baixo Miño.

«Siempre había practicado algún deporte, pero el tiro con arco me ha dado algo que no me habían dado los demás», detalla sobre ese viaje interior que se desarrolla mientras el arquero tensa la cuerda y detiene el tiempo, enfilando la diana. «He conseguido sacar lo mejor de mí como persona. Me está enseñando a controlar mis ansias, mi impulsividad; a mantener la calma, ver mi interior y vaciarme de pensamientos negativos».

"Un equipo fuerte y unido"

Aunque relativamente neófita, pese a sus éxitos, sabe de la parte oscura de esta disciplina; de fantasmas como el target panic o miedo al amarillo –color del centro de la diana–, que a tantos arqueros veteranos agarrota. «Es un deporte que te puede frustar por el miedo al fallo. Pero con buenos maestros y maestras que sepan llevarte se convierte en algo muy satisfactorio». En MeigArco, añade, ha encontrado «comprensión, risas, apoyo... Ya forman parte de mis amigos». Pudo paladear esa plenitud en el Campeonato de España Iberdrola junto a Santos y Dopazo. El escalafón determinó la composición del equipo gallego. Atribuye el título «a la conexión entre las tres, formando un equipo muy fuerte y unido».

Miembros de MeigArco, en el pabellón de Reboreda. / Pablo Hernández Gamarra

Sólo una nube turba el horizonte de Raquel y de sus compañeros de club, ya de cara a la temporada en sala. El Concello de Redondela no les ha garantizado que puedan seguir empleando el pabellón en el que habitualmente entrenan. «Sé que es un deporte minoritario, pero no por ello menos importante. Necesitamos esas instalaciones», defiende. «Me siento un poco inquieta. Quiero tener pensamientos positivos y pensar que el concello nos dirá si es posible seguir formando grandes campeones y dar cursos de iniciación para que la gente descubra lo fascinante que es este deporte. También para los quieran lanzar flechas sin más. Unos y otros hacemos del MeigArco el mejor club de Galicia».