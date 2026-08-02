Chapela levanta los remos

Chapela demostró ayer que, como mínimo, es irreductible al desaliento. Después de un nefasto fin de semana pasado, la tripulación berete alzó la cabeza y salió a remar en la Bandera de Santurtzi decicida a revertir una situación que la había llevado a caer a la última posición de la clasificación general. La de descenso directo. Lo hizo. De manera sensacional, con un sexto puesto brillante, tras ganar la primera tanda y meter por detrás a tres barcos más de la segunda.

Además, Ares fue última, por lo que la Arealonga la supera con cierta holgura -cuatro puntos- en ese mano a mano que ambos botes gallegos van a mantener hasta final de temporada por acabar en el penúltimo lugar que, al menos, da derecho a pelear por la permanencia en un play-off.

Y eso que la regata no empezó de la mejor manera para Juan Zunzunegui y sus pupilos. La embarcación chapeleira salió en último lugar de la primera ciaboga. Y bien última. Perdía seis segundos con San Juan y Santurtzi y cinco con Ares. Había mucho que remar. Nunca mejor dicho.

Pero los tripulantes de la Arealonga se pusieron manos a la obra, aumentaron el ritmo de palada y se aprovecharon de las condiciones del mar para apurar la velocidad del barco en el primer largo de vuelta. Mediado ese regreso a tierra, Chapela ya mandaba con tres segundos de distancia sobre sus rivales. Imponente.

El amago de hundimiento se convirtió en todo lo contrario. Los remos de la trainera naranja ya no eran remos. Eran alas. El barco volaba sobre el Cantábrico hacia una clara victoria en la tanda. Pero no era suficiente. Juan Zunzunegui y sus hombres lo sabían. Por eso apretaron al máximo en el último largo con la idea de distanciar a sus rivales de la primera serie. A ver si así se colaba alguna embarcación del segundo turno por el medio. Eso fue exactamente lo que sucedió.

Chapela fue capaz de dejar detrás a tres traineras de la segunda tanda. Y qué traineras. Hondarribia y Ondarroa se quedaron a popa de la Arealonga. También Lekittarra, que a punto estuvo de finalizar última en una mala tarde. Por suerte para los intereses chapeleiros no fue así y Ares se quedó con el farolillo rojo para poder aventajarla en seis puntos. Solo la Donostiarra fue mejor que el bote naranja. Y por apenas dos segundos.

No hubo más botín porque la tanda de honor está en otra liga. Orio solidificó más aún su liderato y se impuso a Zierbena, que mejora con las semanas y apunta al subcampeonato por delante de Urdaibai, tercera. Getaria, gran revelación de la temporada, cerró la serie principal con un cuarto puesto que replicó en la Bandera. Extraordinario papel el suyo.

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La Liga ACT para hoy en Lekeitio para la segunda regata del fin de semana (12:20, TVG2). Chapela tiene cuatro puntos sobre Ares y buscará, como mínimo, mantenerse en esos números.