Chapela: La cara es mayor que la cruz

Ya se sabe que la vida es cuestión de coleccionar una de cal y otra de arena. De disfrutar de lo bueno y aguantar el tirón de lo malo. De aspirar a que salga cara y saber asumir cuando sale cruz. Lo importante es en qué cantidad se distribuyen los dos lados de la vida. Eso hizo Chapela con éxito este fin de semana. El sábado firmó la mejor regata de la temporada en Santurtzi para escapar del último puesto de la tabla, el del descenso directo. Ayer pagó el esfuerzo, pero fue capaz de salir de Lekeitio con daños mínimos y conservar la penúltima posición, que da derecho a pelear por la salvación en el play-off. Eso sí, con dos puntos de margen sobre Ares, que recortó otros tantos en la cita dominical.

Todo en una Bandera preciosa por desarrollo y por escenario. Hermoso lugar Lekeitio, como atestiguó la retransmisión televisiva. La trainera local fue profeta en sus aguas y ganó la primera tanda con una exhibición. Sobre todo, en los largos de vuelta. Hasta el punto de que las dos traineras que teóricamente iban fuera de tanda -Ondarroa y San Juan- quedaron lejísimos de Lekittarra. Ares supo aguantar el tipo, pero el último largo se le hizo eterno. Ondarroa la superó antes del final.

Buenas noticias para Chapela. Pero aún quedaba lo que dependía estrictamente de la Arealonga. Por primera vez en todo el verano en la segunda tanda, el barco berete no pudo dar continuidad a su sexto puesto del sábado.

Esfuerzo de Chapela

Pronto se quedó atrás la embarcación chapeleira, que trataba de engancharse a la popa de Santurtzi desesperadamente. Sin éxito. Por delante, Hondarribia mantenía un mano a mano con la Donostiarra, que se disparó en el ecuador de la regata. El bote de San Sebastián voló hasta el punto de superar por muy poco a Lekittarra. Sin duda, las dos mejores traineras hasta ese momento. Chapela entraba última. Al menos, hizo mejor tiempo que San Juan. Dicho de otro modo, Ares metió a Santurtzi entre su embarcación y la Arealonga. Ni tan mal.

Cierto es que pudo ser peor porque la tanda de honor elevó la dificultad con un viento algo más rizado y con la marea complicando la vida a las cuatro mejores traineras de la ACT. Pero si lo son, es por algo. Orio sacó la rabia para llevarse una victoria que nunca estuvo en duda en la serie, pero sí en la bandera. Finalmente, los amarillos demostraron su liderazgo casi inabordable. Tras ellos, Zierbena y Getaria entraron chocando palas. Hubo tensión y reproches tras rebasar la meta, pero los jueces no dictaminaron sanción alguna. Ambas, eso sí, por detrás del estratosférico nivel de la Donostiarra y de Lekeitio. El susto para Chapela lo dio Urdaibai. La Bou Bizkaia ofreció un rendimiento nefasto. En la última ciaboga marcaba peor tiempo que Ares. Por suerte para los intereses beretes, aceleró en el largo definitivo para confirmar los males menores.

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Bandera femenina

Por otra parte, la cita femenina dejó una nueva victoria de Arraun Lagunak. Y van 10 en otras tantas regatas. Por supuesto, con la canguesa Beti Piñeiro como titular indiscutible en su alineación. La morracense bogó en la segunda de estribor y desde ahí colaboró activamente a estirar el pleno de triunfos. Eso sí, la Bandera de Lekeitio fue la más sudada por el bote donostiarra, ya que superó por solo dos segundos a Tolosa. El margen más escaso del verano. A falta de seis regatas y con otro título de Liga casi en el bolsillo, Piñeiro y sus compañeras buscarán hacer más historia y anotarse el pleno de Banderas ligueras.