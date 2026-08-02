Traineras | Liga Galega
Cabo gana en Ferrol antes de Cesantes
El barco boirense fue el más fuerte por delante de Tirán y Meira antes de la cita de esta mañana en la ensenada de San Simón
Koroibos
La ensenada de A Cabana, en Ferrol, acogió ayer la séptima jornada de la Liga Galega A, con un campo de regatas de seis largos con cinco viradas y que dio mucho juego, teniendo en cuenta que las pruebas se disputaron contrarreloj y los ánimos se mantuvieron en vilo, pendientes de los cronos.
La victoria magnífica y admirable se la llevaron los atletas de Cabo de Cruz que especialmente en la tercera manga de las tres disputadas con los cuatro mejores de la general, no tuvo rival.
Tirán y Meira siguieron a los boirenses en la clasificación. Por su parte, Cesantes fue penúltima horas antes de ejercer hoy de anfitriona en la Bandeira Concello de Redondela que se disputa en su campo de regatas (10:00).
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