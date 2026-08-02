Vela
Brillo sureño en el Trofeo Aurelio Fernández Lage
Alejandro Alonso (Monte Real) y José Luis Ríos (Náutico) subieron al podio en A Coruña
Miguel Fernández Vasco, del Real Club Náutico de A Coruña, defendió con gran solvencia su título de campeón nacional de la Copa de España de la clase Finn en aguas coruñesas, inmersa en la Semana Abanca.
Respecto a la clase Optimist, con el prestigioso Trofeo Aurelio Fernánez Lage en juego, las condiciones de viento y mar fueron nuevamente generosas, con comienzo con dos horas de retraso sobre el horario previsto: nordeste de 10 nudos y el mar perfecto para regatear. Ello provocaba que se celebraran tres mangas (alcanzándose un total de seis mangas en las dos jornadas) y la numerosa flota estuviera compitiendo con solvencia.
Sorprendió la preparación y valía de los representantes mallorquines. Mario Coronado, una joya con muchísimo futuro, se hizo con la primera plaza con justicia. La plata era para el vigués Alejandro Alonso, del Monte Real Club de Yates de Baiona (era segundo en la última manga); tercero, José Luis Ríos, del Real Club Náutico de Vigo, y cuarta (llegó a liderar la tabla) la pontevedresa Aroa Pérez, del Real Club Náutico de Sanxenxo, que demostró su poderío en la bahía coruñesa. Otros representantes del sur gallego fueron Martín Barros (MRCY Baiona), quinto; Adrián Mato (RCN Vigo), séptimo, y Guillermo García (RCN Vigo), que concluyó en la octava posición.
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