Yago Rodríguez dirigirá al Novobasket en Tercera FEB

El Novobasket va completando su estructura y ha presentado su cuerpo técnico para su debut en Tercera FEB. El equipo será dirigido por Yago Rodríguez, vigués de 33 años, con experiencia en Compañía de María y CB Tui. A su lado, como ayudante, Pablo Vaamonde, que viene de un largo periodo en el Celta femenino, ocho años, en donde además de entrenar a diversos equipos, también fue ayudante de Cristina Cantero tanto en LF Challenge como en LF Endesa. La preparación física correrá a cargo de Aarón Fandiño, que lleva tres años en el club con distintos equipos.

El nuevo entrenador del Novobasket afirma: «Lo que más me convenció fue, seguramente, las ganas de que haya un proyecto de baloncesto sénior de verdad en Vigo, que hace años que es necesario. Realmente creo que el club ha puesto todos los mimbres necesarios a nivel de trabajo de cantera para que sea posible».

Yago, durante un tiempo muerto. / Cedida

A la hora de hablar del modelo de baloncesto que le gusta, Yago apunta a un equipo «que tenga un ritmo muy alto, mucha agresividad defensiva y mucha capacidad para compartir el balón y ser generosos. Para competir en Tercera FEB el físico es lo que marca diferencias. Espero que los dos refuerzos interiores que traemos nos vayan a ayudar en esa faceta y, a partir de ahí, conseguir ir supliendo la falta de experiencia con mucho trabajo y mucha energía».

Llamamiento a la afición

Hace mucho tiempo que Vigo no cuenta con un equipo masculino en categoría nacional, por lo que el nuevo entrenador del Novobasket lanza un mensaje claro: «A la afición me gustaría decirle que necesitamos que se impliquen con el proyecto, necesitamos que el pabellón esté lo más lleno posible; que la gente se anime a venir, van a disfrutar y se lo van a pasar bien».

La directiva confía en cerrar la plantilla en los próximos días. La base la compondrán los jugadores de la cantera, del club, los que han conseguido el ascenso. Lógicamente el equipo se reforzará con algún fichaje, alguno ya hecho. El club ha fijado como cancha oficial el pabellón de Quirós, en Sárdoma, pabellón en el que vienen jugando en las últimas temporadas.