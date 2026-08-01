Xoel Cubeiro y Alba Ortiz se impusieron en la Travesía de la Ría de Vigo

Como en 2022, la penúltima vez antes del último parón organizativo, la recuperada Travesía a Nado de la Ría de Vigo se convirtió en una prueba con principio y final en el Náutico, de 3.200 metros y con el Muelle Transversal como punto más lejano. Capitanía Marítima, la autoridad competente, tuvo finalmente que denegar este mismo sábado el permiso para cruzar la ría, debido a la entrada de un barco procedente de Lisboa -esperado alrededor de las seis de la tarde- y a la salida de un portacontenedores dos horas antes.

Así, y como ya estaba previsto en las propias bases ante causas de fuerza mayor, el Náutico puso en marcha el plan B, que cuatro años antes también llevó a cabo por nieblas en el trayecto. Con 500 metros menos de competición, los Elite salieron alrededor de las cuatro y media -para no coincidir con el buque que abandonaba el puerto vigués, y el triunfo fue para Xoel Cubeiro (CN Liceo de A Coruña), con un tiempo de 38:16.10 minutos, y Alba Ortiz de Guinea (CN Ponteareas) en la categoría femenina (43:19.10). La gijonesa repetía su triunfo de 2022, de nuevo sin poder cruzar la ría, y el herculino confirmaba que se sale: fue segundo en la Travesía ao Dique (de la Copa de España) el último sábado de julio y al día siguiente ganaba la Travesía Costa Oleiros. Xoel y Alba toman el relevo de Mario Méndez (Vigo, 2003) y Ana Pérez García-Picher (Vigo, 1998), vencedores Elite en 2023. Y Alba suma su segunda entrada en el palmarés histórico de la travesía.

Xoel Cubeiro toca la señalización de meta para detener el crono. / RCNV

Tras la prueba Elite compitieron los populares, una legión. Triunfo en la general para Manuel Castro (CN Ponteareas), con un crono de 45:45.95 minutos, mientras que en féminas se imponía Rosalía García (CN Galaico), con un tiempo de 50:30.90. Además, entre los infantiles federados ganaban Iago Villanueva (RCN Vigo), con un registro de 43:10.10 minutos, e Iria Sánchez (CN Vigo Rías Baixas), parando el crono en poco más de una hora (01:01.36.00).

Y mientras Elite y master/populares nadaban, llegaba el estreno de la primera prueba del programa Vigo sabe nadar, que el Náutico quiere llevar a los colegios hasta 2031. Finalmente casi una treintena de jóvenes nadadores nacidos de 2014 a 2017 nadaron unos 400 metros. Todos recibieron medalla acreditativa.

Podio masculino. / RCNV

El agua, con 19 grados, y el buen tiempo permitieron que tanto nadadores como público llenasen el paseo y todo el entorno del Náutico, con evidente satisfacción de Tone Pérez, presidente de la sociedad, y de María Gramary, la directiva responsable de las secciones de piscina, además de por el presidente federativo, Juan Carlos Brión, las autoridades políticas (Olga Alonso por el Concello, Luisa Sánchez por la Deputación y Daniel Benavides por la Xunta) y administrativas (Comandancia Naval, Gardacostas de Galicia y Guardia Civil).

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El trabajo y coordinación de Luis Vilavedra (waterpolo), Ángela Pereira (natación artística) y Laura Matos (natación), además del Club Remo Vigo, pues eran necesarios numerosos kayaks y piraguas para seguir a los participantes, y del apoyo de numeroso personal propio del Náutico, supuso que el club vigués lograse que la recuperada -e histórica- travesía resultase un éxito organizativo.