Tova Sabel, la amenaza exterior del Celta Femxa Zorka

El Celta Femxa Zorka ha cerrado su plantilla con el fichaje de la alero Tova Sabel. Sueca de 25 años y 1.80 de altura, jugó la temporada pasada en el Alma San Martino de la Serie 1 italiana. Jugó un total de 22 partidos, con un promedio de 10.1 puntos por partido, y 3.2 rebotes. Además, jugó la Supercopa.

Se formó en el baloncesto americano, primero en Penn State y posteriormente en la Universidad de California en Davis. De ahí dio el salto al baloncesto europeo. Este verano, la nueva jugadora del Celta Femxa Zorka está participando en diferentes torneos 3x3 con el equipo sueco.

Con la selección absoluta de Suecia jugó dos partidos clasificatorios para el Eurobasket del próximo año ante Lituania y Finlandia, con un promedio de 11 puntos y 17 minutos por partido.

La jugadora, con la selección sueca. / FDV

Carlos Colinas, director deportivo del club vigués, indica: «Tova Sabel es una jugadora exterior nacida en Suecia, formada en la universidad estadounidense y que cuenta con una primera experiencia profesional tras jugar la temporada pasada en la Serie A1 de Italia. Se trata de una jugadora que ocupa la posición de ‘tres’, dotada de un buen físico y fortaleza. Cuenta con buenos movimientos en las situaciones de uno contra uno, bastantes recursos ofensivos y, sobre todo, representa una amenaza importante en el tiro exterior. Tácticamente es muy ordenada y, por su edad, se encuentra aún en pleno proceso de construcción y adaptación a lo que exige el baloncesto profesional. De cara a las necesidades que teníamos en la plantilla para afrontar la Liga Femenina Endesa, creo que es una pieza que complementa muy bien los perfiles exteriores con los que ya contábamos, como Marina Gea, Samson, Uxía o Paula. Además, por su experiencia internacional a nivel de selecciones, es una jugadora capacitada para asumir responsabilidades y tener cierto protagonismo en el juego.Su rendimiento no depende de acaparar el balón ni de gastar muchos tiros. Es un perfil capaz de sumar en bastantes aspectos del juego más allá de la mera anotación».

La plantilla se compone ahora de once jugadoras y quedaría una ficha libre para poder usar en caso de necesidad. El grupo estaría formado por Leslie Vorphal y Deva Bermejo como bases; Marina Gea y Paula Salinas son las escoltas; Clem Samson, Uxía Rodríguez y Toba Sabel, las aleros; Emma Ronsiek y Martina Vizmanos, ala-pívots; y Maria Gakdeng y Diana Cabrera serán las jugadoras interiores. El club tiene previsto que las jugadoras comiencen los entrenamientos alrededor del día 24 de agosto.