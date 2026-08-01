Rodrigo Conde y Caetano Horta, subcampeones de Europa en Varese

El remo gallego ha logrado un nuevo éxito internacional, en este caso en los Campeonatos de Europa que se están celebrando en el lago de Varese. Los protagonistas han sido Rodrigo Conde(Club Remo Miño) y Caetano Horta (Club Mar de Noia), que se han proclamado subcampeones en la modalidad doble scull.

Tras quedarse a las puertas de las medallas hasta en dos ocasiones esta temporada en el circuito de la Copa del Mundo, en el que ocuparon la cuarta posición en la cita inaugural de Sevilla de finales de mayo y en el cierre, el pasado mes de junio en Lucerna (Suiza), la dupla ha logrado romper dicha barrera para conseguir su primera chapa internacional en el año de su estreno como tándem.

Los gallegos, que en los Juegos Olímpicos de París 2024 lograron diploma representado a España en botes distintos, Rodrigo Conde en doble scull pesado y Caetano Horta en doble scull ligero, han firmado una plata de ley europea tras ratificar en la final A las sensaciones mostradas en la primera jornada de competición en Varese.

La dupla gallega, en plena competición. / RFER

Después de ser segundo tanto en las series eliminatorias como en semifinales en su estreno, el bote gallego se posicionó en puestos de medalla desde el inicio de una regata en la que ya eran segundo al paso por el primer 500, puesto que no abandonó hasta la llegada. Por delante, los serbios Martin Mackovic y Nikolaj Pimenov no dieron opción a sus rivales y lideraron con autoridad la final, imponiéndose con el mejor crono del fin de semana en la modalidad (6:04.45).

El equipo gallego se colgaba la plata apretando incluso en el tramo final para quedarse a menos de dos segundos de los campeones, concluyendo los 2.000 metros del recorrido en un tiempo de 6:06.22, igualmente su mejor registro en Italia.

Perseguidores de gran calidad

Por detrás, el bronce era finalmente para las leyendas croatas Martin y Valent Sinkovic, campeones olímpicos, mundiales y europeos, quienes con 6:08.35 dejaron sin recompensa a los rumanos Lungu y Enache (6:10.56), completando la nómina de finalistas los botes de Italia (6:17.51) y la República Checa (6:22.55).

Con esta medalla, Rodrigo Conde consigue su tercera plata europea en doble scull tras las logradas previamente en 2022 y 2024 junto al catalán Aleix García en Múnich (Alemania) y Szeged (Hungría). Por su parte, Caetano, que ya fue campeón europeo júnior en doble scull en 2020, estrena su palmarés continental a nivel absoluto.