Fútbol
Primer amistoso del Coruxo ante la UD Ourense
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Semana y media después de iniciar los entrenamientos, el Coruxo afronta esta tarde en O Vao (20:00) el primer amistoso de la pretemporada. Será ante la UD Ourense, equipo que debuta en Primera Federación. Entrada libre hasta que se complete el aforo. Javi Pereira hará jugar a toda la plantilla disponible.
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