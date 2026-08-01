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Fútbol

Primer amistoso del Coruxo ante la UD Ourense

Un partido de la pasada temporada.

Un partido de la pasada temporada.

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R. V.

Semana y media después de iniciar los entrenamientos, el Coruxo afronta esta tarde en O Vao (20:00) el primer amistoso de la pretemporada. Será ante la UD Ourense, equipo que debuta en Primera Federación. Entrada libre hasta que se complete el aforo. Javi Pereira hará jugar a toda la plantilla disponible.

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