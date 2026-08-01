Hamza relaja la obsesión del Barça por el 9: "Si hay una ocasión, tienes que estar ahí, y él estuvo ahí"

Tal vez fuera una señal. Acaso tenue aún. Pero, cuando menos, los dos goles marcados por Hamza Abdelkarim ante el Birmingham ayudarán por unos días a relajar la tensión del Barça por el fichaje del delantero centro. Ya tiene uno que ha demostrado su eficacia mientras Deco anda gestionando la petición más acuciante que le presentó Hansi Flick al final de la pasada campaña. La máxima prioridad.

Dos delanteros ha fichado el Barça (Anthony Gordon y Karim Adeyemi) para sustituir a los dos que se han marchado (Marcus Rashford y Robert Lewandowski) pero las características de los nuevos sirven para un mismo perfil de futbolista, y no es el del delantero centro polaco. El Barça sigue a la espera de ver cómo evoluciona el mercado. Mientras tanto, Flick se tranquiliza al ver que otro juvenil le da el rendimiento deseado.

Hamza Abdelkarim, tras marcar el primer gol del Barça, de penalti, en el amistoso de Birmingham, / Dani Barbeito / SPO

El llamado olfato

"Como delantero tienes que estar ahí si hay una ocasión, y él estuvo ahí", destacó Flick del delantero egipcio de 18 años. Provocó un penalti al mostrarse más rápido que el central del Birmingham, asumió galones para ejecutarlos, y pilló luego un rechace del meta para elevar el momentáneo 1-2. Con todas las salvedades habidas y por haber, Hamza mostró una semejanza con Erling Haaland. Ninguno de los dos son futbolistas que necesiten permanecer totalmente conectados al juego, ni pretenden relacionarse con el balón durante el partido. Hasta el momento que es preciso. Se activan cuando huelen la ocasión. El llamado olfato de gol que resaltó Flick.

"Es muy humilde y siento que tiene un gran carácter y una mentalidad de dar su mejor versión, y eso es muy bueno", valoraba el técnico alemán al final del amistoso.

Oferta caducada

El objetivo del Barça es Julián Álvarez y presentó una propuesta al Atlético. Los cien millones ofertados son, argumenta el equipo rojiblanco, que se hace el ofendido, una quinta parte de la cláusula de rescisión (500). El jugador argentino, con contrato hasta 2030, ha pedido el traspaso.

Sin suerte. Harry Kane parece tan blindado en el Bayern Múnich como Julián en el Atlético. El brasileño João Pedro parece que revivirá con Xabi Alonso, ya que el Chelsea le ha mejorado el contrato. El francés Eli Junior Kroupi, delantero del Bournemouth (20 años) se ha lesionado. Opciones que el Barça manejaba, aunque fueran para ejercer una presión más efectiva como la que proclamó Joan Laporta al tomar posesión de la presidencia. “La oferta por Julián caduca a finales de julio”, aseguró el presidente azulgrana.

Ferran Torres, con la Copa del Mundo conquistada en la final frente a Argentina. / Jean Catuffe / DPPI

Los nubarrones con Ferran

mientras tanto, la figura de Ferran Torres gesta nubarrones por una presunta oferta del Paris Saint Germain que ha demostrado, por el contrario, que un equipo puede aspirar a todo sin un nueve tradicional. Ninguno de sus cuatro principales delanteros lo es: Ousmane Dembélé, Désiré Doué, Khvicha Kvaratskhelia ni Bradley Barcola. Su nueve, Gonçalo Ramos, solía ser suplente y se ha marchado al AC Milan. Quizá Luis Enrique desea recuperar esa figura con el valenciano, que tampoco gozaría de la titularidad absoluta en París.

Ferran, de vacaciones tras el Mundial, donde se consagró y revalorizó al anotar el gol del título para España, no ha garantizado su continuidad en el Barça. Le queda un año de contrato. No aceptó la oerta de renovación. "Demostró en muchos partidos de la temporada pasada lo importante que es para nosotros. Esto es exactamente lo que esperamos de él y queremos que continúe", dijo Flick en Birmingham, temeroso de perderle, lo que agravaría el problema.

Hamza Abdelkarim felicita a Mohamed Salah por su gola Australia durante el duelo que Egipto jugó en Dallas durante el Mundial. / JEFFREY MCWHORTER / EFE

Experiencias de siete meses

En siete meses, Hamza ha acumulado experiencias que tardan años en producirse. Llegó en enero a Barcelona para reforzar al Barcelona Atlètic en busca de un ascenso que se frustró. Fue convocado y debutó por la selección absoluta de Egipto y, además, fue convocado y debutó en el Mundial. Renunciando a las vacaciones, se incorporó a los entrenamientos del primer equipo del Barça para participar en el stage y en el primer partido a la vista de todo el mundo -ante el Europa fue a puerta cerrada en Sant Joan Despí-, marcó los dos goles del equipo.

"Increíble" acertó a decir Hamza de su propia actuación en Birmingham. "Si amas el fútbol, disfrutas con estar aquí", explicó un delantero que no tiene un referente concreto, rodeado de jóvenes como él.