Fútbol
Coruxo y UD Ourense ponen el balón en juego
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Vigo
Coruxo y UD Ourense disputaron en O Vao el primer amistoso del verano. Un partido para que los jugadores vayan cogiendo ritmo de competición y los entrenadores vayan probando diferentes cosas. Al final, empate en un partido típico de pretemporada.
CORUXO: Asier; Cidre, Juan, Lucas, Fariña; Guido; Rosas, Iker, Guram, Jon e Izan. También jugaron Adri, Álex, Rai, Guille, Añón, Breñé, Santos, David, Gael, Naveira, Santos, Iago y Pablo.
UD OURENSE: Vizoso, Julio, Igor, Labrada, Varo; Curro, Tejón; Ferreiro, Roi, Mateo y Álvaro. También jugaron Lucas, Brais,_Iker, Champi, Mauro, Yago, Andrñe, Gil y Rielo.
GOLES: 1-0, m.8: Rosas. 1-1, m.24: Álvaro. 1-2, m.46: Mateo . 2-2, m.82: Santos.
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