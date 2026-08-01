Coruxo y UD Ourense ponen el balón en juego

Coruxo y UD Ourense disputaron en O Vao el primer amistoso del verano. Un partido para que los jugadores vayan cogiendo ritmo de competición y los entrenadores vayan probando diferentes cosas. Al final, empate en un partido típico de pretemporada.

CORUXO: Asier; Cidre, Juan, Lucas, Fariña; Guido; Rosas, Iker, Guram, Jon e Izan. También jugaron Adri, Álex, Rai, Guille, Añón, Breñé, Santos, David, Gael, Naveira, Santos, Iago y Pablo. UD OURENSE: Vizoso, Julio, Igor, Labrada, Varo; Curro, Tejón; Ferreiro, Roi, Mateo y Álvaro. También jugaron Lucas, Brais,_Iker, Champi, Mauro, Yago, Andrñe, Gil y Rielo. GOLES: 1-0, m.8: Rosas. 1-1, m.24: Álvaro. 1-2, m.46: Mateo . 2-2, m.82: Santos.