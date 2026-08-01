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Candidatos de Vigo y Baiona en la Copa de España

Salida de una de las regatas del viernes.

Salida de una de las regatas del viernes.

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R. V.

Miguel Fernández Vasco, vigente campeón de la Copa de España de la Clase Finn, del Real Club Náutico de A Coruña,ha comenzado como líder la defensa de su título en aguas herculinas. El Optimist se inicia hoy con la participación de Jose Ríos Montes (RCN Vigo) y Alejandro Alonso y Martín Barros (Monte Real Club de Yates).

Fernándes Vasco, líder en Finn.

Fernándes Vasco, líder en Finn. / Moebius

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