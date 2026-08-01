Caetano Horta y Rodrigo Conde, en la final del Europeo

El Campeonato de Europa de remo ha comenzado en Varese (Italia) con buenas noticias. Después de ocupar la cuarta posición en dos de las tres pruebas de la Copa del Mundo, Caetano Horta (Mar de Noia) y Rodrigo Conde (Miño) se han clasificado para la final A del doble scull masculino de hoy (11:34 horas).