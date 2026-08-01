Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Directo: crisis migratoria CeutaConcierto ChayanneUber VigoCesta compraDerribo torres As PontesIndra blindados GaliciaDeuda Celta
instagramlinkedin

Remo

Caetano Horta y Rodrigo Conde, en la final del Europeo

El doble scull en Italia.

El doble scull en Italia. / FER

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google

R. V.

El Campeonato de Europa de remo ha comenzado en Varese (Italia) con buenas noticias. Después de ocupar la cuarta posición en dos de las tres pruebas de la Copa del Mundo, Caetano Horta (Mar de Noia) y Rodrigo Conde (Miño) se han clasificado para la final A del doble scull masculino de hoy (11:34 horas).

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
Tracking Pixel Contents