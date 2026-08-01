Traiñeiras
A Liga Galega visita a esixente enseada de San Simón
A XLI Bandeira Concello de Redondela dispútase este domingo ás 10:00
O vindeiro domingo, a partir das 10:00 horas, o porto de Cesantes converterase na capital do remo galego coa celebración da XLI Bandeira Concello de Redondela, proba puntuable para a Liga Galega A de Traiñeiras-Trofeo Xunta de Galicia 2026.
O Concello de Redondela e o Círculo Cultural Deportivo de Cesantes, organizador da regata, presentaron a regata no peirao de Cesantes, coa participación do concelleiro de Deportes, Antonio Cabaleiro, e a tenente de Alcaldesa, Rita Pérez, xunto a Jorge Crespo e Diego González, da directiva do CCD Cesantes. Trátase dunha das regatas con máis historia e prestixio do calendario galego de traiñeiras. Nesta edición participarán todos os clubs que integran a Liga Galega A de Traiñeiras, ofrecendo un espectáculo deportivo do máis alto nivel nun escenario privilexiado como é a enseada de San Simón.
A Bandeira Concello de Redondela, que alcanza a súa 41ª edición, consolidouse como unha referencia dentro do remo galego, atraendo cada ano a milleiros de afeccionados. O campo de regatas de Cesantes é coñecido no mundo do remo por ser un dos máis esixentes e imprevisibles de Galicia. As cambiantes condicións do vento poden modificar o desenvolvemento da competición en poucos minutos, facendo que a estratexia e a capacidade de adaptación das tripulacións sexan tan importantes como a forza sobre os remos.
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