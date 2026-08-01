Adiós a la adolescencia: el nuevo reto de Paula Salinas y Uxía Rodríguez

En Paula Salinas y Uxía Rodríguez se alinean astralmente la biología y el baloncesto. Paula cumplió 19 años el 6 de marzo; Uxía soplará esas mismas velas el 1 de septiembre. A la edad en que se oficializa el fin de la adolescencia, al menos según la OMS, ellas experimentarán una doble transición. Importantes en el ascenso del Celta Femxa Zorka, la Liga Endesa les reclama la adultez, con su cuota de responsabilidad, aceptación y sufrimiento. «Creo que podemos de sobra», afirma Paula.

La cantera caracteriza este segundo regreso celeste a la máxima categoría. En 2023 sólo la capitana, Sara Vidal, hoy convaleciente de una rotura de cruzado, había desempeñado un papel activo. La cuota se ha multiplicado. También la aún tierna Isa Cabello y Naiara Martínez, que va a emprender la aventura universitaria en Estados Unidos, estuvieron la pasada temporada en dinámica de primer equipo, en esa cotidianeidad. Paula y Uxía pesaron directamente en la ejecución del plan diseñado por Cristina Cantero. La escolta porriñesa promedió 4,4 puntos, 2 rebotes y 1,1 asistencias en 16,2 minutos; la alero viguesa, 4,1 puntos, 2,2 rebotes y 1,1 asistencias en 16,4 minutos. Aportaron intensidad defensiva y participaron en la resolución de duelos. «Veteranas y jóvenes han ido de la mano», celebraba la entrenadora en los días de resaca.

Ninguna se ha relajado ni destensado. Paula, que ha conquistado el bronce en el Europeo U19, apenas se ha concedido dos semanas de descanso. Esta semana, ambas han acudido cada mañana al ProBasket 360, el intensivo campus que se celebra en el CUVI. «El enfoque es llegar bien física y mentalmente a la pretemporada y la temporada», analiza Paula. Cantero las ha citado a finales de agosto. La Liga arrancará el 3 de octubre. «Estamos trabajando mucho las pequeñas cosas que no podemos en el día a día», añade Paula.

Son conscientes de la complejidad de la mudanza que les aguarda; de una Liga Challenge ciertamente competitiva, pero a una Liga Endesa que se proclama como la mejor del continente. «Este año es un reto. Va a ser duro», anticipa Paula y Uxía resalta que «es muy física. Al principio será un cambio muy grande. Es importante para seguir creciendo».

Paulas Salinas y Uxía Rodríguez. / Marta G. Brea

La dirección deportiva ha renovado o adquirido en propiedad los derechos de Diana Cabrera, Marina Gea, Deva Bermejo y Martina Vizmano. Se han cerrado los fichajes de Leslie Vorpahl, Clémentine Samson, María Gakdeng, Emma Ronsiek y Tova Sabel –Carlota Menéndez y Sara Vidal seguirán con su rehabilitación–. «Clem es increíble como jugadora y como persona», se emociona Uxía, que convivió con la francesa en su anterior etapa celeste (23-25). «Superorgullosas de que vuelva», conviene Paula. A Vorpahl la conocen de enfrentarla en el Sevilla: «Un tía muy determinante». Las demás «serán superacogidas, bienvenidas».

"¿Cinco minutos? Pues a matar"

No les inquieta que la subida de categoría y de nivel en la plantilla les reste peso en el juego. «Los minutos se ganan trabajando duro. Si sales cinco, pues a matar, a aprovecharlos», se juramenta Paula. «Realmente es una oportunidad para nosotras». Uxía recuerda la prioridad: «Dar nuestra mejor versión para ayudar al equipo».

Porque la permanencia demandará esa cohesión colectiva. Uxía y Paula, en categorías inferiores y en su primera campaña continuada con las mayores, han conocido la victoria por rutina. Muchas derrotas aguardan, incluso en la mejor de las hipótesis. «Yo lo viví en los años anteriores en Liga Endesa, metida en el día a día. Vamos a aprender a perder, a ir el lunes con la mejor cara posible tras un partido malo, a tener ganas de seguir mejorando para ganar el partido siguiente», anuncia Uxía. Paula concluye: «Será cosa del entorno y del vestuario. Un resultado te puede afectar, pero no puedes venirte abajo. Sabemos dónde nos metemos». Lo proclaman desde la madurez que las alumbra.