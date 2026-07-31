Navia, pendiente de reparaciones y adaptaciones a la Liga Endesa

El pabellón de Navia volverá a ostentar la distinción de escenario de máxima categoría el 3 de octubre. El Celta Femxa Zorka abrirá la temporada ese sábado, a las 19:00 horas, ante el Inversus Gernika Bizkaia. La instalación, no obstante, debe experimentar determinados retoques y reformas para afrontar la temporada.

El regreso a la Liga Endesa, sólo un año después de haber perdido la categoría, se culminó el 17 de mayo. La directiva del Celta solicitó una reunión con la Concellería de Deportes una semana más tarde. Una vez agendada, se concretó a mediados de junio. Los célticos expusieron que Navia necesitaba reparaciones en el parqué y también remediar un problema de goteras con el que llevan alrededor de un lustro conviviendo. Además, la Federación Española de Baloncesto exige requisitos especiales en la primera división. De manera inmediata, se debe cambiar el tiro de cámara a la banda contraria a los banquillos. De cara a la campaña 27-28 habrá nuevas estipulaciones, como mejores videomarcadores.

Partido por el título de 1982 entre el Celta y el Picadero en el Central. / Magar

El problema es que los arquitectos municipales están encontrando dificultades para detectar por dónde se producen las filtraciones. El manto vegetal que cubre el techo para integrarlo mejor en el entorno supone en este caso un estorbo. Las autoridades municipales no saben exactamente cuándo se podrán efectuar los arreglos.

Desde el Concello de Vigo promueven desde hace tiempo que el primer equipo regrese al Central, su hogar histórico, y así lo han hecho saber en varias ocasiones. La principal instalación techada de la ciudad carece de un ocupante que implique gran afluencia de público. Consideran que el mayor aforo incentivaría el crecimiento de la masa social de la entidad, que además dispondría de cantina.

El lugar más adecuado

En el Celta, por el contra, no contemplan otro plan que realizar la pretemporada y disputar la temporada en Navia. El pabellón cumple el aforo mínimo que la FEB demandará a partir de la Liga 27-28 (1.500 espectadores). Y sus condiciones son las más adecuadas en esta etapa del proyecto céltico. Navia ha registrado excelentes entradas, en ocasiones alcanzando el lleno, en varias ocasiones a lo largo de los últimos ejercicios y la capacidad de presión del público ha sido un factor determinante tanto en los ascensos de 2023 y 2026 como en las batallas por la permanencia de 2024 y 2025, aunque esta última no se pudiese culminar con éxito.