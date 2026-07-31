El Internacional de Vigo se presenta con Arantxa Rus como jugadora más interesante

El Torneo Internacional Cidade de Vigo de tenis ya está en capilla. El domingo 9 y el lunes 10 de agosto comenzará la acción con la fase previa para meterse de lleno en el cuadro principal a partir del martes 11. La cita, que fue presentada en el Círculo Mercantil por el concejal de Deportes, Manel Fernández, y la vicepresidenta de la Deputación de Pontevedra, Luisa Sánchez, contará con diez top 300 del mundo. Por ránking, uno de los mejores carteles que se recuerdan.

Pero el puesto en la lista no lo es todo. Arantxa Rus es actualmente la 304 de la WTA. Pero, a sus 35 años, su bagaje es notorio. Fue la 41 del mundo, alcanzó cuarta ronda de Roland Garros y fue olímpica en 2024 con su selección, la de Países Bajos. Toda una trotamundos de la raqueta, que sigue peleando en un circuito, en principio, reservado para jugadoras más jóvenes.

Es el caso de Carol Young Lee, vigente campeona del torneo. Nativa de las Islas Marianas del Norte, que es un estado libre asociado a Estados Unidos ubicado en el Pacífico, ganó el año pasado en la final a la checa Vendula Valdmannova, auténtica sensación de la cita, entonces con 17 años, ahora lejos de la capacidad de atracción de la cita viguesa, ya que se encuentra peleando muy cerca de las 150 mejores raquetas del planeta.

Ese es, quizás, el mayor aliciente del torneo olívico. Que salgan diamantes en bruto por pulir. Que dentro de unos años el aficionado diga: "A esta chica la vi yo en Vigo". Fue el caso de Mirra Andreeva, campeona del último Roland Garros, y en su día vencedora de la cita júnior de Samil. La belga Sofia Costoulas, a sus 21 años, puede ser el acicate de este año.

En cuanto al producto local, Aranai Martínez Quintana volverá a representar a Vigo. La jugadora del Mercantil, que actualmente estudia en Estados Unidos, sufrió una lesión de muñeca que la tuvo meses parada. Habrá que ver cómo se desenvuelve en casa. Está previsto que compita el mismo día del inicio, el 9 de agosto, en una fase previa en la que también jugarán Celia Cerviño, pontevedresa que acaba de ganar el Gallego, y la coruñesa Eva Álvarez Sande, asesorada por el vigués Róber Rodríguez, actual entrenador de Martín de la Puente.

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A nivel español destaca la presencia de Ángela Fita Boluda, la nacional con mejor ránking -está cerca del top-200-. También Lucía Cortez y la siempre interesantísima de ver Charo Esquiva, aún júnior, pero con un talento muy a tener en cuenta para el futuro. Será a partir del 9 de agosto y hasta el 16, en la semana del tenis en Vigo.