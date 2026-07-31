Baloncesto
Diego Ocampo: «El baloncesto masculino vigués va en buena línea»
El ourensano, que se ha incorporado al campus ProBasket 360, celebra la presencia de clubes gallegos en la élite y habla de la importancia de ser «económicamente sostenible en el tiempo»
ProBasket 360, el campus baloncestístico de tecnificación fundado por el preparador físico Sergio Jaurena, ha adquirido apellido en su tercera edición: «Metodología Diego Ocampo». El prestigioso entrenador ourensano (COB, Extrugasa, Tarragona, Girona, Sevilla, Murcia, Barça B, Estudiantes, Joventut, Fráncfort, Burgos, República Checa) ha dotado de estructura esta rica «macedonia de contenidos», en metáfora de Jaurena.
¿Cómo se incorpora usted al proyecto?
Gracias a Sergio, que es el alma mater. Siempre ha querido que colaborase, pero en algunos veranos he tenido selección y en otros tenía que descansar. Es difícil. Pero el planteamiento este año era diferente; cómo liderarlo, cómo generarlo antes, a través de formaciones con entrenadores y de mucho pensamiento, mucha construcción. Tenemos objetivos en el corto plazo, sólo este verano, y después evaluaremos para ver si podemos mejorarlo y ampliarlo. Se basa en la formación de entrenadores y en la formación del niño, niña o profesional, pero de una manera muy personalizada; que el ratio sea un entrenador, una canasta y cinco niños o tres profesionales, un entrenador.
¿Qué le aporta a un entrenador de élite participar en un campus?
Cuando ayudas en la formación te estás ayudando a formarte a ti mismo. Cuando quieres ayudar a alguien, aportarle algo a un entrenador, a un jugador, te estás obligando a ti a mejorar. Para mí, en el nivel que estamos, es muy importante mejorar continuamente. Si no mejoras, los demás te pasan por encima. A la hora de explicar cosas, de progresar metodológicamente, me ayuda mucho. Se trata de ser altruista desde un punto de vista muy egoísta.
¿Cómo modifica su método de un profesional a un joven?
Primero, con muchos entrenadores y formados en una metodología de enseñanza. Ahora llevamos cinco o seis formaciones online, pero lleva más tiempo. Es un tipo de metodología que intenta llegar a la persona individualmente de una manera integradora. Por eso hacemos talleres. En cinco o diez sesiones es difícil mejorar algo en concreto. Nuestra idea es enseñarles a aprender a mejorar, que sea autónomos y que durante la temporada puedan aplicar esos aprendizajes en su día a día.
Es un paréntesis en su actividad de élite. Tras dos campañas con el Manresa al borde del play off, imagino que es su reto.
Sí. Pero ahora otra vez nos quitan diez jugadores, tenemos que fichar otros diez… Jugamos Eurocup, que son 30 partidos en tres meses. Tenemos que construir una plantilla larga y hacerla larga; es decir, rotar bien durante los partidos y dentro de las dos competiciones. Y no nos podemos olvidar de que lo más importante es estar en la ACB. Básicamente son doce victorias. Cuanto antes las consigamos, más tranquilos estaremos y nos permitará optar al play off. Por eso jugamos la Eurocup; somos humildes, tenemos un presupuesto muy bajo pero somos ambiciosos.
El baloncesto se asoma a una realidad nueva.
El paradigma ha cambiado. La normativa NCAA no se acaba de regular, si son jugadores y jugadoras profesionales o no, pero hay mucho dinero allí y hay fuga de talento. Y el mercado de Euroliga por la influencia de los nuevos, Dubai y que ha afectado también a los israelitas y otros equipos, ha revolucionado mucho el mercado. Esta temporada ha habido muchos cambios, muchos pagos de salidas, y eso nos ha afectado a nosotros, con la marcha de jugadores. El Manresa ha encontrado un modelo, que es formar jugadores, desarrollarlos y obtener un rendimiento económico. En eso estamos. Pero no nos podemos olvidar de lo importante, como decía: permanecer en la ACB. Para eso tenemos que jugar muy bien y ser muy competitivos desde el primer día hasta el final.
Galicia tendrá tres equipos en Liga Endesa y tres en ACB. Sólo falta su COB.
Todo llegará. Lo importante es que el COB sabe ahora mismo que tiene que ir por a poco, que tiene que construir una estructura sólida. Cuando hablamos de solidez en deporte hablamos de sostenibilidad, que seas económicamente sostenible en el tiempo. Están en esa línea como están ahora el Leyma Coruña, el Breogán, el Obra… E igual el baloncesto femenino. Estamos de enhorabuena. Espero que cada vez haya más entrenadores y más jugadores y jugadoras en esos equipos gallegos.
Se echa en falta más jugadores gallegos a nivel masculino.
Y cuando ha habido alguno se ha ido rápido, como Alberto (Abalde) y Johnny (Barreiro). Pero hay que intentar que vuelvan, seguir trabajando para que haya más y se puedan quedar. Con tantos equipos en Liga Femenina 1 y ACB será más fácil.
El Celta ha regresado a máxima categoría. ¿Podrá el baloncesto masculino vigués vencer su tradicional maldición? El Novobasket ha ascendido a Tercera FEB.
Hace muchos años estuve cerca del Gestibérica, hablando con ellos. Le tengo mucho cariño a la gente del baloncesto de Vigo. Va en una buena línea a la hora de formar jugadores, formar entrenadores e ir poco a poco; no querer de repente construir un club nuevo, un equipo nuevo. Ahora mismo es el Novobasket y podría haber otros. Pero vuelvo a lo mismo. Es muy importante ser sostenible; primero, crear masa social y un buen rendimiento económico que permita que el club vaya creciendo. Mejor ir paso a paso, creciendo con la gente de aquí, con alguien de fuera que venga a aportar cuando se vaya creciendo de categoría.
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