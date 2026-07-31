Baloncesto
ProBasket 360, el campus que nació de un café
El proyecto fundado por Sergio Jaurena, preparador físico del Celta, ha crecido de forma exponencial en tres años
Saltan los chiquillos en el pabellón de As Lagoas, tentando el aro y aun ambicionando el techo. Saltan hacia sus sueños igual que Sergio Jaurena se impulsó hacia el suyo. El verbo se repite en vertical, como metáfora de progreso que ha experimentado el campus Probasket 360. «Sergio ha dado un salto increíble, sobre todo con ayuda de Diego», sostiene la céltica Paula Salinas, alumna desde el inicio. «El salto ha sido bestial», resume Jaurena, en longitudinal, comprimiendo los tiempos.
Todo se inició durante un café, a finales de mayo de 2024. El cántabro, fichado como prepador físico del Celta Femxa Zorka en 2023, acostumbrababa a compartir inquietudes con Daniel Nieto y Pablo Vaamonde, otros miembros del cuerpo técnico de Cristina Cantero. Aquel día hablaron de la necesidad en el noroeste de un campus de baloncesto más especializado que lúdico, dirigido al perfeccionamiento de canteranos y profesionales.
Una ilusión que su atrevimiento transformó en realidad de inmediato, a su modesta manera: ellos tres más Álvaro Alonso, preparador físico del BAXI enrolado como fisioterapeuta, y Carla Buixeda, nutricionista del Uni Girona, atendieron a una veintena de jugadores. En 2025 la cifra se incrementó a 75, en Nigrán, cubriendo todas las plazas. E igual se ha completado el cupo ahora; 95 jugadores, en el CUVI, en ciclos de una o dos semanas, con un cuadro de expertos multiplicado bajo la mentoría de Ocampo: Marc Estany, Nacho Silva, David Bernárdez, Nacho Silva, Samuel Míguez, Rubén Román, Yannés Vigo, Jaime Pulido, Paloma Eiroa, Hugo Salinas, Álvaro Alonso, Celia García, Alicia Villegas, Fernando Zapata... Y atentos a sus instrucciones, talentos como Rodrigo Seaone (BAXI Manresa, cedido al Grupo Alega Cantabria), Cloe Vecina (Universidad de Yale), Pablo Rodrigo (Getafe), Antía González (NCAA Division II), Enrique Martínez (Tercera FEB) y Teresa Cabello (Vilagarcía), además de las célticas Salinas y Uxía Martínez.
«Muy contento y motivado», se describe Jaurena ante semejante nómina de pedagogos y discípulos. «Por que non seguir medrando?», le pregunta el concelleiro de Deportes, Manel Fernández, que compromete su apoyo en el proceso.
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