Los alevines regresan al fútbol 7

La Federación Gallega de Fútbol celebró su asamblema anual en la que se aprobaron la gestión económica de la junta directiva presidida por Pablo Prieto y se respaldó el plan de competiciones previsto para la campaña 2026-2027.

En este apartado se produjo seguramente la noticia más llamativa y es que se tomó la decisión de regresar al fútbol 7 en categoría alevín, una medida que había sido tratada hace unas semanas en la comisión de fútbol base aunque ha generado importante controversia y debate dentro del mundo del fútbol de formación. Se entiende desde la Federación Gallega que es necesario que los sub-12 dejase de jugar a fútbol 8 desde esta misma temporada, mientras que los benjamines y los prebenjamines lo seguirán haciendo, al menos un año más (no se descarta en el futuro que se pudiese tomar una medida similar aunque ahora mismo no está en la agenda). La situación corría algo de prisa para los alevines ya que desde la temporada pasada el Campeonato de España de la categoría se juega en formato de fútbol 7 (como en buena parte de las territoriales) y entendían que mantenerles en el fútbol 8 constituía entre otras cosas un grave perjuicio para las posibilidades en esa competición de la selección gallega.