Susana Rodríguez piensa en la retirada para 2028

La triatleta Susana Rodríguez Gacio, bicampeona paralímpica de triatlón adaptado en Tokio 2020 y París 2024, volvió a insistir que su idea es retirarse del deporte profesional tras el Campeonato del Mundo 2028 que se disputará en Nueva Zelanda.

«Mi hoja de ruta está clara. Es algo de lo que se habla muy poco, pero creo que la retirada de un deportista de élite es algo que se tiene que trabajar y planificar con antelación. Mi idea es retirarme en el Mundial 2028 de Nueva Zelanda, justo después de los Juegos Paralímpicos de Los Ángeles», desveló.

En una charla con el presidente de la Xunta de Galicia, Alfonso Rueda, coincidiendo con el segundo episodio de su ‘podcast’ ‘Galicia Calidade’, la deportista explicó por qué ha elegido esta fecha.

«Hice mi primer Mundial en el año 2012 en Auckland y retirarme en 2028 supondría cerrar un ciclo de dieciséis años al máximo nivel», apuntó Rodríguez Gacio, quien recordó al presidente del Gobierno gallego que ambos tienen pendiente «salir en bici» porque ya coincidieron en una carrera de atletismo en Vigo.

«A mí me gustaría retirarme cuando yo lo decida, no por una lesión, que es algo que puede pasar. A mí me gustaría retirarme a pleno rendimiento porque todo lo que he vivido durante estos años ha superado lo que había soñado», subrayó.

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La triatleta gallega, médica de profesión, dijo que el deporte es su «gran pasión», por eso en el futuro le gustaría poder «aunar» sus dos profesiones. Durante la charla, Rodríguez Gacio recordó su infancia en una aldea de Lugo, donde aprendió que «la única receta» para alcanzar el éxito es «el esfuerzo» y «la disciplina», algo que ha aprendido su hermana, su «gran referente».