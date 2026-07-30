Obituario
Muere el que fuera piloto de ralis Manuel Sanjurjo Blein
Falleció este miércoles a los 82 años de edad
Manuel Sanjurjo Blein, el que fuera piloto de ralis, ha fallecido en Vigo este miércoles a los 82 años de edad. Era bisnieto del inventor Antonio Sanjurjo Badía, que da nombre a una calle en la ciudad.
Sanjurjo Blein ejerció como piloto entre los años 1958 y 1994, llegando a ser campeón de España de velocidad. Formó parte de la Escudería Ourense con un reseñable palmarés tanto en la modalidad de ralis como en la de circuitos e incluso participó en la las 24 Horas de Spa.
Además, fue copiloto, entre otros profesionales, de Estanislao Reverter, fundador precisamente de la citada escudería.
Será incinerado este jueves en la intimidad familiar en el crematorio del tanatorio de Emorvisa. Su funeral se celebrará el lunes día 3 de agosto a las 19.00 horas en la Concatedral de Santa María (Colegiata). La familia no recibirá duelo.
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