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Obituario

Muere el que fuera piloto de ralis Manuel Sanjurjo Blein

Falleció este miércoles a los 82 años de edad

Manuel Sanjurjo Blein, bisnieto del inventor Antonio Sanjurjo Badía.

Manuel Sanjurjo Blein, bisnieto del inventor Antonio Sanjurjo Badía. / Jose Lores

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R. V.

Manuel Sanjurjo Blein, el que fuera piloto de ralis, ha fallecido en Vigo este miércoles a los 82 años de edad. Era bisnieto del inventor Antonio Sanjurjo Badía, que da nombre a una calle en la ciudad.

Sanjurjo Blein ejerció como piloto entre los años 1958 y 1994, llegando a ser campeón de España de velocidad. Formó parte de la Escudería Ourense con un reseñable palmarés tanto en la modalidad de ralis como en la de circuitos e incluso participó en la las 24 Horas de Spa.

Además, fue copiloto, entre otros profesionales, de Estanislao Reverter, fundador precisamente de la citada escudería.

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Esquela de FARO con el fallecimiento de Manuel Sanjurjo Blein. / FARO

Será incinerado este jueves en la intimidad familiar en el crematorio del tanatorio de Emorvisa. Su funeral se celebrará el lunes día 3 de agosto a las 19.00 horas en la Concatedral de Santa María (Colegiata). La familia no recibirá duelo.

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