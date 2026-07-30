Cinco gallegos acudirán al Europeo de Birmingham

Galicia contará con una nutrida representación en el Europeo de atletismo que se celebra dentro de dos semanas en Birmingham. La Federación Española ofreció ayer la relación de atletas que viajarán hacia el Reino Unido y en ella aparecen Ester Navarrete, Adrián Ben, Antía Chamosa, Dani Chamosa y Aldara Meilán. Los nombres son los esperados y solo quedaba la duda de si finalmente también aparecería la lanzadora Belén Toimil, lejos este año de sus mejores marcas, que se ha quedado fuera de la lista.

Una vez más Vigo estará representado por Ester Navarrete en la distancia del maratón. La fondista ya estuvo en el Europeo de Roma de hace dos años, en 2024, donde consiguió el bronce por equipos. Ese mismo año disfrutó además de su gran sueño de competir en unos Juegos Olímpicos. En esta ocasión Ester aspira a repetir podio porque España presenta una selección que peleará sin duda por las medallas y que ya avisó hace un año logrando el oro por equipos en el Europeo en ruta. En la selección además de la viguesa están Laura Luengo, Fátima Azzaharaa Ouhaddou, Carolina Robles y Meritxell Soler.

La principal opción de medalla a nivel individual la representa el lucense Adrián Ben, el valor más seguro del atletismo gallego a la espera del regreso de Ana Peleteiro tras su segunda maternidad. Ben, que acaba de conseguir el Campeonato de España de 1.500 metros, es una garantía por su calidad y su capacidad de competir. Aunque en el ranking de los atletas que acuden al Europeo está en una posición discreta (el decimo noveno) el objetivo de Adrián Ben es estar en la final y una vez allí sacar su habilidad táctica y su calidad para soñar con una nueva medalla continental como el oro conseguido en los 800 metros en el Europeo de Estambul de 2023.

Para encontrar al resto de representantes gallegos hay que irse a la marcha, aunque la composición de este equipo ya se conoce desde hace semanas. Los hermanos Chamosa (Antía y Dani) han sido seleccionados y a ellos se ha unido Aldara Meilán, la joven atleta de Lugo que hizo su estreno internacional esta temporada con la selección española en la Copa del Mundo con la que fue medallista. Meilán estará junto a Antía Chamosa en la prueba de media maratón de marcha con aspiraciones de estar cerca de las medallas y de acompañar, casi con seguridad, a María Pérez, líder del equipo y uno de los seguros de vida.

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Daniel Chamosa aparece, por su parte, en la prueba larga de la marcha, la conocida ahora como la maratón marcha. El pontevedrés, que también suele ser un valor fiable en la alta competición, aspira a estar peleando por los puestos importantes de la prueba.