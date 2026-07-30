Grecia
La Audiencia de Valencia da luz verde al fichaje de Rafa Mir por el Aris de Salónica
El ex delantero del Valencia CF y Elche CF, condenado a ocho años y medio de cárcel por agresión sexual, ha recibido una autorización para residir en Grecia, aunque deberá firmar una vez al mes en el consulado
Hugo Ferrer
Rafa Mir está a punto de cerrar su nuevo equipo para la temporada 26/27. El ex delantero del Valencia CF y Elche CF, condenado a ocho años y medio de cárcel por agresión sexual, ultima su fichaje por el Aris de Salónica después de que la Audiencia de València haya dado luz verde a la operacion lejos del territorio español.
Tal y como ha avanzado Estadio Deportivo, el jugador ha recibido la autorización del pasaporte para poder jugar en el extranjero. Un paso clave para su salida del Sevilla.
En este sentido, 'Las Provincias' ha concetado que la Audiencia de Valencia autoriza que el jugador resida esta temporada en Grecia para firmar por el Aris de Salónica, aunque según detalla el periódico, tendrá que firmar una vez al mes en el consulado.
La Sección Cuarta de la Audiencia Provincial de Valencia condenó a Rafa Mir a ocho años y medio de prisión por la agresión sexual a una joven de 21 años ocurrida en la madrugada del 1 de septiembre de 2024 en su vivienda de la urbanización Torre en Conill, en Bétera.
Apartado en el Sevilla
La mayoría de las vías abiertas para Rafa Mir, apartado por el Sevilla a la espera de cerrar su salida, provienen del extranjero, aunque en las últimas horas se le ha relacionado con Las Palmas y el Mallorca.
Fuente: Superdeporte
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