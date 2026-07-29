Oleada de críticas y preocupación por el plan de Infantino para privatizar el Mundial

La noticia del diario británico The Times de que la FIFA estaría valorando la posibilidad de vender acciones de algunos de sus mayores campeonatos como el Mundial para generar ingresos generó este martes un tremendo revuelo en el mundo del fútbol. Las contundentes y rápidas reacciones de federaciones y organismos que se echaron las manos a la cabeza provocaron que más tarde la FIFA se viera obligada a dar más detalles de su planteamiento.

Así, la FIFA publicó un comunicado en el que detalló cuál es el plan que barajan defender ante sus miembros y que han calificado como una de las reformas económicas más ambiciosas de su historia. El organismo presidido por Gianni Infantino pretende elevar la financiación destinada al desarrollo del fútbol mundial hasta superar los 10.000 millones de dólares en los próximos ciclos, una iniciativa que deberá ser aprobada por las 211 federaciones que la forman antes de entrar en vigor.

A las dudas expresadas inicialmente por la UEFA, se han sumado este miércoles federaciones continentales, asociaciones nacionales, clubes y dirigentes del fútbol internacional, que cuestionan la falta de transparencia con la que se ha elaborado el proyecto. En las últimas horas, sin embargo, la controversia se ha intensificado después de que el diario británico The Times revelara que el presidente de la FIFA ha dado un plazo de 53 días a las 211 federaciones que conforman el organismo para decidir si respaldan la iniciativa.

Según sus cálculos, cada federación podría recibir hasta 20 millones de dólares entre 2027 y 2030, una cifra que aumentaría a 22 millones entre 2031 y 2034 y alcanzaría los 24 millones en el ciclo 2035-2038. Sin embargo, según esa información, Infantino ha trasladado a las asociaciones que, si aprueban el plan, el organismo distribuirá más de 10.000 millones de dólares para el desarrollo del fútbol en los próximos ciclos, mientras que, si lo rechazan, la financiación se reduciría hasta los 2.700 millones, cerca de un 75% menos. Fuentes citadas por el periódico británico califican esa presión económica como un intento de "soborno".

La propuesta de la FIFA

De ser aprobado, el proyecto supondría un cambio profundo en el modelo económico de la organización, que hasta ahora era considerada sin ánimo de lucro. Aunque la FIFA como tal lo seguiría siendo y conservaría el control sobre las competiciones y la regulación del fútbol internacional, la nueva empresa que propone Intantino no lo sería. Esa nueva estructura empresarial llamada FIFA Forward Enterprise (FFE) se crearía con el fin de captar recursos del sector privado y aumentar de forma significativa las ayudas destinadas a las federaciones nacionales.

Esa filial propiedad al cien por cien de la FIFA concentraría toda la actividad comercial de la organización. En ella se integrarían los ingresos procedentes de los derechos audiovisuales, los patrocinios, la venta de entradas, las licencias comerciales y otros negocios vinculados a las competiciones organizadas por la FIFA. Esta sociedad permitiría incorporar inversores externos mediante la venta de participaciones minoritarias. Con ello, la FIFA calcula que podría captar hasta 4.200 millones de dólares el primer año, lo que situaría el valor de la nueva empresa en torno a los 20.000 millones.

En su comunicado, el organismo insiste en que estos inversores no adquirirían ninguna participación en la FIFA como institución ni tendrían capacidad para intervenir en las decisiones deportivas. Según el planteamiento descrito, la organización mantendría el control absoluto sobre el calendario internacional, la organización de los torneos, las normas del juego y la gobernanza del fútbol mundial.

La oposición crece por la falta de transparencia

Sin embargo, el fondo de la propuesta ha quedado eclipsado por las críticas al procedimiento seguido por la FIFA. La UEFA fue la primera en mostrar su rechazo al considerar que Infantino pretende cruzar "una línea que nunca se debería cruzar". El organismo presidido por Aleksander Ceferin defendió que "nadie es propietario del fútbol" y que no corresponde a la FIFA vender participaciones de la Copa del Mundo, considerada el principal activo del fútbol internacional. "La FIFA no puede seguir utilizando nuestro deporte para enriquecerse a sí misma y a sus amigos", han añadido en un nuevo comunicado este miércoles.

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A esas críticas se unieron posteriormente las de varias confederaciones y federaciones nacionales de fútbol, así como desde distintos dirigentes del deporte. El presidente de LaLiga, Javier Tebas, acusó a la FIFA de utilizar la promesa de una mayor financiación para tratar de recabar apoyos y aseguró que "el desarrollo no puede utilizarse para comprar votos ni silencios". En su opinión, las competiciones y los derechos comerciales de la FIFA "no son patrimonio personal de Infantino" y criticó que el presidente mezcle "política, dinero y poder sin transparencia". El expresidente de la FIFA Joseph Blatter lamentó igualmente la deriva del organismo y afirmó que la creciente relación entre Infantino y el presidente de Estados Unidos ha adquirido una dimensión financiera que perjudica al fútbol.