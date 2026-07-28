Fútbol
Nueva vida para la Tercera
La competición regresa al viejo formato en el que los cuatro equipos de play-off se enfrentarán desde el comienzo al resto de clasificados de los distintos grupos
Redacción
La Tercera Federación dio ayer el banderazo de salida a una nueva temporada con el sorteo del calendario que se celebró en a Illa de Arousa como reconocimiento al Céltiga que este año celebra su centenario.
La temporada, que arrancará el 6 de septiembre, llega con importantes novedades y es que se regresa al viejo formato en el que los cuatro equipos clasificados para el play-off se enfrentan en todas las eliminatorias a conjuntos del resto de grupos de la geografía española. Después del Covid se había modificado esta situación y se había elegido la fórmula en la que los cuatro equipos gallegos se enfrentaban entre ellos en busca de un ganador de ese play-off y ese era el equipo que se jugaba el ascenso en una eliminatoria contra otro club del resto de España. Así, lo máximo a lo que podía aspirar cada grupo era a tener dos ascensos. Ahora la situación vuelve a sus orígenes y los cuatro gallegos en el play-off tendrán la oportunidad de ascender al mismo tiempo si superan las tres eliminatorias de la fase de ascenso a las que se enfrentarán.
Sorteo
El sorteo celebrado ayer deparó que el Gran Peña, único equipo vigués en la categoría, se estrene en la primera jornada en el campo de Barreiro contra el Lalín, uno de los recién ascendidos. El cuadro vigués cerrará la temporada con un duelo de rivalidad en el campo de O Morrazo contra el Alondras. Los cangueses, por su parte, se estrenarán en la primera jornada contra el Pontevedra B también como locales.
La categoría, de todos modos, aún tiene algún asunto en el aire como es saber qué sucede con el Arenteiro que ha perdido dos categorías y que ahora mismo tampoco garantiza su concurso en la Tercera Federación.
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