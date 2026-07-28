La directiva del Guardés dimite en bloque tres semanas después de hacerse cargo del club

La presidencia de Fernando Reyes en el Atlético Guardés ha durado 24 días. Poco más de tres semanas. Es el brevísimo periplo de este piloto de vuelos intercontinentales al frente de la entidad de O Baixo Miño. Tanto él como toda su junta directiva han presentado su dimisión irrevocable el pasado fin de semana. Una decisión radical que se hizo oficial este martes y que vuelve a dejar al club más exitoso del balonmano gallego descabezado, en una situación muy delicada y con un futuro desalentador.

En un escueto comunicado, la institución de A Guarda se remite únicamente a «motivos personales» como excusa de la directiva para este movimiento telúrico, que devuelve al Guardés al borde del precipicio en el que estaba después de la dimisión de Jesús López. El anterior máximo mandatario tiene delante otra vez el entuerto de encontrar una directiva que asuma la compleja realidad económica de la entidad tras la marcha de Mecalia, patrocinador principal del club y cimiento principal de los éxitos del equipo campeón de Liga y de la Copa Europea en los últimos años.

Detrás de esta dimisión subyace la deuda de unos 400.000 euros que el Guardés tiene con la empresa de calderería miñota, que ha mostrado su disposición a fraccionar la cantidad mediante un plan de pagos extendido en el tiempo. A esta situación hay que añadir los limitados apoyos institucionales y las dificultades para encontrar nuevos patrocinadores. Esta problemática, que ya existía cuando Fernando Reyes se hizo cargo del club hace menos de un mes, ha motivado que el ya expresidente cierre la puerta que acababa de abrir.

En los próximos días, el club convocará a los socios y simpatizantes a una nueva asamblea con el propósito de elegir un nuevo presidente. Es de esperar que en ella, el mandatario saliente amplíe la información sobre los «motivos personales» de esta precipitada marcha tres semanas después de su aterrizaje.

Lo que la realidad indica es que el Guardés vuelve a quedar en situación de desamparo. Ya hay movimientos por parte de algunas personas para encontrar una solución para que el club siga adelante. Aunque sea de forma temporal. Pero lo cierto es que, en estos momentos, su viabilidad pende de un hilo.

Paralelamente a todo esto está el primer equipo, que comenzó a entrenar el pasado jueves. José Ignacio Prades regresó al club para ayudar en este mal momento y está asumiendo el peso deportivo de esta sucesión de crisis institucionales. Antes de que la dimisión de Reyes y su junta se hiciera efectiva, el entrenador alicantino fue informado y, a su vez, se lo comunicó a la plantilla. Por el momento, el grupo mantiene la calma y sigue trabajando en la pretemporada, tratando de mantenerse ajeno a todo el ruido.

Pero la procesión va por dentro y la inquietud de las profesionales puede salir a la luz en cualquier momento. Mientras tanto, el Guardés busca el siguiente asidero para seguir manteniéndose a flote. Para que toda la gloria que ha traído al deporte gallego siga siendo presente y no se quede en el pasado.