Baloncesto | Copa Galicia
El Celta se las verá con el Baxi Ferrol
El sorteo de la Copa Galicia deparó un derbi de Liga1 en la semifinal del 11 de septiembre
El Celta Femxa Zorka conoció ayer el calendario de la Copa Galicia femenina de baloncesto. El evento se desarrollará en el pabellón de A Malata, en Ferrol, entre el 11 y el 12 de septiembre. Las semifinales se jugarán el viernes día 11.
A las 18:00 jugarán el Maristas Coruña ante el Durán Maquinaria Ensino. A continuación, a las 20:30, se disputará la segunda semifinal, que enfrentará al Celta Femxa Zorka y al Baxi Ferrol en derbi de Liga1. El sábado día 12 se jugará la gran final, a partir de las 12:00 del mediodía.
El torneo llega poco más de quince días después de que el equipo entrenado por Cristina Cantero haya iniciado los entrenamientos. Lo más probable es que no sea el primer partido de las viguesas en pretemporada y que antes haya disputado algún amistoso para conjuntar lo mejor posible a las nuevas incorporaciones.
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