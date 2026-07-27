Tenis | Jéssica Bouzas Maneiro Tenista
«Estoy poniendo mucho el foco en cuidarme mentalmente»
La tenista vilagarciana ha pasado unos días junto a su familia antes de partir a Canadá para la parte final de una temporada que tilda «con altos y bajos»
Jéssica Bouzas se ha tomado un respiro en medio de la vorágine que supone el circuito profesional de tenis. En su Vilagarcía natal, rodeada de los suyos y sin dejar de entrenar en el Club de Tenis O Rial que la vio crecer, la tenista hace un balance general de lo pasado y de lo que está por venir.
Vuelve a Vilagarcía después de muchos meses. ¿Qué tal sienta?
Sienta súper bien. Volver a casa, estar con los míos y entrenar en O Rial es algo que me encanta porque es el club en el que crecí. He podido entrenar unos días y muy contenta porque además me he encontrado una temperatura estupenda.
Ahora toca afrontar el último tramo de la temporada con mucha tela que cortar todavía. ¿Cómo es su hoja de ruta para lo que viene?
En unas horas ya me voy a Toronto, luego me queda Cincinatti, Monterrey, US Open... Y luego es un poco más incógnita porque dependerá un poco de como me encuentre y como esté yendo todo.
¿Cómo valora su temporada hasta esta altura?
Es una temporada con altos y bajos. No está siendo nada fácil, está siendo complicada todavía, pero seguimos trabajando e intentando encontrar el camino. Estoy cuidándome mucho y con muchas ganas de hacer cosas bonitas en lo que queda.
Cada año va subiendo el listón poco a poco, ¿dónde quiere poner ese listón al término de este año?
No tengo un objetivo como tal porque está siendo un año un poco loco. Son muchas cosas nuevas, muchas cosas que gestionar que asimilar…. Mi objetivo es disfrutar lo máximo posible, jugar lo mejor posible, pero sobre todo quedarme tranquila con todo el trabajo y preocuparme un poco menos por los resultados y por el ránking que es algo que me ha pasado durante este año y no me ha ayudado mucho.
Está enfocando todo en el juego por lo que se ve.
Sí, totalmente. Quiero estar bien conmigo misma y en la pista. Quiero sentirme yo misma. Los resultados y los objetivos llegan a raíz de ello y ahora mismo es lo que estoy trabajando principalmente.
La autoexigencia siempre ha formado parte de su personalidad, pero en ese camino de mejora y de desarrollo ¿dónde están poniendo ahora el énfasis?
Ahora mismo lo que más tengo que mejorar es el aspecto mental. Es un año complicado y al final te despreocupas un poco de ti mismo y eso es algo que yo no quiero que pase. No quiero despreocuparme de la Jéssica persona. Al final esto es mi pasión y por eso empecé a jugar al tenis y eso es lo que quiero que sea siempre. No quiero tomármelo como un sufrimiento o algo que me disguste y por eso estoy poniendo mucho el foco en cuidarme mentalmente, en estar bien y en poder volver a disfrutarlo un poquito.
Incluso estando entre las 50 mejores del mundo está claro que siempre necesita la ilusión de la Jéssica niña que empezó a jugar en O Rial.
Totalmente, eso es lo que necesito y precisamente eso es lo que me ha llevado hasta donde estoy ahora. Es cierto que hay que ser realistas y a medida que creces entiendes muchas más cosas, la gente te conoce más también y el nivel y la exigencia suben. Al final es un deporte de élite donde tú puedes creer que lo estás dando todo, pero al final siempre hay un poco más que dar y eso mentalmente te consume un poco. También depende un poco como te lo tomes mentalmente y ahí es a donde quiero llegar. A tomármelo de una forma que se parezca a la niña que sigue disfrutando jugando al tenis sin dejar de ser la adulta que ya soy, con más responsabilidades, con más gestiones y con más presión quizás, pero sin perder la esencia que es disfrutar de este deporte.
Está en pleno proceso de madurez personal y deportiva, ¿pero Jéssica Bouzas sigue teniendo sueños dentro del tenis?
Por supuesto, los sueños son cada vez más notables y más importantes. Ya no voy a un grand slam por disfrutar del torneo únicamente, no voy a un Master 1.000 a ver qué pasa.. Quieres hacer buenas rondas y te exiges hacer cosas grandes. Al final, ya no solo sueñas con ello, sino que la exigencia ya forma parte de tu día a día y es una exigencia muy alta porque estás jugando contra las mejores jugadoras del mundo. Tienes que saber las diferencias, donde tienes que mejorar y ese es el camino que quiero seguir. Al final es exigirse y seguir creciendo.
Después de otro Wimbledom muy bueno, igualando la tercera ronda del año anterior, ¿empieza a ser la hierba tu superficie preferida?
Por lo que parece sí. Siempre empiezo cada año sin ningún tipo de expectativa en cuanto a este torneo o el otro y no me pongo ningún tipo de presión, pero cada año lo estoy haciendo bastante bien y muy contenta. En Wimbledom me siento súper cómoda, es un torneo que disfruto muchísimo. Lo peor de allí es la lluvia y tener que parar de jugar, pero incluso este año no ha pasado. Fue una semana muy buena.
Ahora toca mirar a Nueva York. Allí hace dos años también se alcanzó una tercera ronda.
Sí, pero el año pasado caí en primera ronda. No sé, al final también en Canadá hice cuartos de Master 1.000. No es pensar en que se me dé mejor un sitio que otro, sino simplemente centrarme en hacer mi mejor tenis.
Después de todos estos meses de temporada y ahora que ya afronta la última parte, ¿cuáles son sus sensaciones a nivel físico?
Me veo bien, lo que pasa es que todo va unido. Aunque entrenes muy bien y te encuentres muy bien físicamente o tenísticamente, si mentalmente no estás tan bien eso se nota muchísimo. Eso es lo que ha estado pasando estos últimos meses. No me noto mal a nivel tenis, también tengo claro que tengo mucho margen de mejora, también físicamente, pero mi prioridad ahora mismo es el tema mental.
Cuando se crece tanto en el circuito, ¿cada siguiente paso es siempre más difícil que el anterior?
Así es. Al final estás 40 del mundo, pero llega un momento que ya todas te conocen, ya saben como te tienen que jugar… Nosotras nos exigimos muchísimo por estar en ese nivel. El nivel top 200 es altísimo y cada vez viene más gente joven pisando muy fuerte. Al final estás ahí, pero piensas que no es solo llegar y ya está. Cada año toca seguir mejorando e intentar hacerlo mejor porque compites contra las mejores del mundo y tu nivel de exigencia tiene que ser constante. Eso es una de las cosas más complicadas de gestionar.
Ha vuelto a casa y habrá aprovechado para desconectar también en la medida de lo posible.
La verdad que me ha venido muy bien. Además de la tortilla de mi abuela, he probado todo lo rico que tenemos aquí. Lo disfruto mucho y hubo una recarga a todos los niveles. Ayuda mucho, pero luego también hay que quemarlo, así que una de cal y otra de arena (risas). n
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