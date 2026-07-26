Xián Alvariño en Júnior y Dani Vieito en Sub 21 se llevan el triunfo en la Domaio Heroica-Desafío Delio Fernández

El corredor de Pazos de Borbén Xián Alvariño (Picusa Academy) en Júnior y el santiagués Dani Vieito (Club Ciclista Teis) en Sub 21 se adjudicaron la victoria en el estreno de estas categorías en la Domaio Heroica-Desafío Delio Fernández, disputada esta mañana en las carreteras del sur de la provincia. Alvariño y Vieito llegaron escapados a Domaio junto al vallisoletano Hugo Muñoz (Picusa Academy), que no le disputó la victoria a su compañero de equipo. Alvariño fue el más rápido en un trío que marcó diferencias en el tramo más exigente del recorrido y que cruzó la línea de meta con más de dos minutos de ventaja sobre sus perseguidores.

La prueba, que afrontaba su quinta edición, se disputó sobre un trazado de 121 kilómetros con salida y llegada en las inmediaciones del Club de Jubilados de Domaio, con el pelotón formado por una quincena de equipos pasando por Vilaboa, Arcade, Soutomaior y Pazos de Borbén, y afrontando dos ascensiones al puerto de montaña de tercera categoría de Moscoso, en el concello de Fornelos de Montes.

Corte de cinta para marcar el inicio de la prueba en Domaio. / FDV

La carrera se rompió precisamente en una de las subidas a Moscoso, con una escapada de siete ciclistas entre los que se encontraban Muñoz y Alvariño. Ese grupo cabecero fue creciendo hasta una decena de componentes al paso por Pontecaldelas, gracias a la incorporación de, entre otros, Dani Vieito, justo antes de encarar la segunda ascensión. La unidad del grupo se rompería en el puerto, con Vieito, Alvariño y Muñoz marchándose por delante junto a Iftach Lahav (Club Ciclista Teis) y Unai Fernández (Cortizo).

Quedaban 49 kilómetros para meta y la primera selección ya estaba hecha. La definitiva llegó a falta de 25 kilómetros, en el regreso a Moaña. Los dos corredores del Picusa Academy y Alvariño (con los colores del High Level-Gsport, filial del Club Ciclista Teis) sacaron de rueda a sus rivales y enfilaron con potencia el final de la carrera. Poco a poco fueron incrementando su renta hasta que Alvariño cruzó la línea de meta con un tiempo de tres horas, tres minutos y un segundo. Segundo fue Hugo Muñoz y tercero Dani Vieito, a la postre el mejor en categoría Sub 21.

Podio de la categoría Sub 21, con Néstor Frías, Dani Vieito y Arón Lorenzo. / FDV

El podio Júnior se completó en un sprint final entre tres ciclistas que acabó adjudicándose Vinicius Kovalskys, confirmando el triplete del Picusa Academy en esta categoría. El brasileño fue más veloz que Iftach Lahav y Anxo Suárez (Cortizo). Por detrás llegó el resto del pelotón, a 15 segundos del trío. Ese grupeto estuvo comandado por el júnior Xabier Bautista (CC Teis), y en el mismo también se encontraban Néstor Frías (Ribadumia) y Arón Lorenzo (Team Oiense), que fueron segundo y tercero finalmente en la categoría Sub 21.

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La entrega de premios se celebró en Domaio, con el puente de Rande de fondo, en un acto que contó con la presencia del concejal de Deportes de Moaña, Rubén Viéitez; el edil de Facenda, Jorge Parcero; y de Juana Rodríguez y Manuel Rodríguez, en representación de la Comunidade de Montes de Domaio. Previamente, la alcaldesa, Leticia Santos, había realizado el corte de cinta para dar la salida a la prueba.