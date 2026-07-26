Pogacar entra en el distinguido club de los pentacampeones del Tour

Cuando lucía la tarde sobre París, Tadej Pogacar inició el último baile vestido de amarillo y convertido en el nuevo socio del exclusivo club donde figuran los otros cuatro corredores, cuatro mitos del ciclismo, que como él lograron cinco triunfos en la carrera más mediática de este deporte. Jacques Anquetil ganó en los tiempos de oro del ciclismo francés; Eddy Merckx triunfó con un hambre todavía más voraz que el del astro esloveno; Bernard Hinault venció con mano de hierro hasta que tuvo que abdicar e Induráin cerró el círculo siendo hasta ahora el campeón del Tour más bondadoso de la historia.

Pogacar reinó en París como representante del nuevo ciclismo en un duelo espectacular con triiunfo final de Mathieu van der Poel,. Él como abanderado del más tecnificado, el que intenta demostrar que con medios científicos y avanzados (nutrición, entrenamientos de calidad, descanso y control absoluto del cuerpo) se puede resplandecer sin aplicarse a la oscura cultura del pasado. Ganó un quinto Tour con la sensación de que habrá un día en el que se despida de este deporte, pero más por agotamiento mental que físico.

Pogacar, al frente del pelotón pasa junto al Arco del Triunfo de París. / ASO / THOMAS MAHEUX

Triunfó en un Tour que ya comenzó a dejar sentenciado al sexto día y en el que estrenó compañeros de podio por la caída de Jonas Vingegaard: un Remco Evenepoel, más resistente que nunca en la montaña, y su queridísimo Isaac del Toro, a quien ya ha designado con 22 años (cinco menos que él) como su heredero en el UAE. “No voy a correr mucho más tiempo y Del Toro puede ser mi relevo. Tiene un potencial y un talento increíbles”.

Merckx e Hinault crearon equipos que giraban a su alrededor. Eran como dictadores que no permitían a sus gregarios ni levantar la mano, jamás un premio. O trabajaban para ellos o se buscaban la vida por otro lado. Anquetil siempre tuvo una escuadra que giró a su alrededor, al igual que Induráin, que empezó a destacar tomando el testigo de Pedro Delgado y siempre con piezas sensibles que le trabajaron en el llano o en la montaña.

Un bloque diferente

Pogacar está formando un bloque diferente en el que contenta a sus ayudantes. A Del Toro, con una amistad verdadera entre ambos corredores, no lo ha hecho trabajar ni un día a su servicio. Si bien es cierto que nunca necesitó su auxilio, tampoco tenía necesidad de renunciar a cualquier lucimiento personal para salvarle podio y jersey blanco de los jóvenes en la despedida alpina. A su entorno le da vida; a Del Toro lo protege en el Tour y a Joâo Almeida, con problemas físicos todo 2026, le permite apadrinar al UAE en carreras de una semana y grandes rondas como el Giro y la Vuelta.

Así se ha ganado la confianza de su pequeño ejército para crear un círculo totalmente diferente a los viejos Molteni, Renault o incluso Banesto. Recuérdese a otro dominador del Tour: Chris Froome -este año ha seguido la carrera como relaciones públicas de Skoda-. Ganó cuatro veces en París entre 2013 y 2017. Camino de su última victoria, con la general asegurada, no permitió a su principal ayudante Mikel Landa atacar en el Izoard lo que le habría servido para subir al podio que perdió por sólo dos segundos ante Romain Bardet. Se popularizó entonces el grito de “¡Free Landa!”.

Pogacar y Carapaz se saludan en París, al inicio de la última etapa del Tour. / ASO / THOMAS MAHEUX

En la nueva forma de ver el ciclismo, Pogacar crea estilo propio mientras parece que ni se agota cuando destroza el Tour en el Tourmalet o Alpe d’Huez, o se pone 60 kilómetros a tirar de Del Toro. Cualquier gregario desfallecería en el intento. Por eso, este mes de julio se ha ganado el respeto de viejas glorias, héroes del pasado.

El Tour se ha entregado en cuerpo y alma hacia Paul Seixas, 19 años, que se ha estrenado con nota brillante y una cuarta plaza en la carrera para demostrar que es el reemplazo local de Pogacar. Hinault, último francés que ganó en París, de eso hace 41 años, ha estado presente en la carrera donde ejemplarizó la confianza francesa hacia el joven lionés loando al astro esloveno. “Si Pogacar fuera francés, a todo el mundo le parecería perfectamente normal lo que hace. Me dan muchísima rabia estas sospechas constantes. Es simplemente un talento descomunal”.

Pogacar encabeza el pelotón al paso por los Campos Elíseos de París. / ASO / THOMAS MAHEUX

Tampoco ha sido la primera vez en la que Merckx ha mostrado admiración hacia un ciclista con su rango imperial. “Lo que hace Tadej es increíble. Ataca dónde y cómo quiere. No le tiene miedo a nadie”. Alberto Contador, con dos Tours en su poder, también se ha prodigado en alabanzas al prodigio esloveno. “Estamos viendo al mejor corredor de la historia y en términos de dominación pura sobre sus rivales creo que ya puede ser superior a Merckx”.

Hasta Lance Armstrong, borrado de la historia del ciclismo por dopaje, ha bendecido al nuevo quíntuple ganador del Tour. “Es el atleta más dominante del mundo. Si fuera maratoniano vencería con cinco minutos de ventaja. Es como si un tenista como Djokovic ganase en Wimbledon por 6-0, 0-6 y 6-0”, dijo después del triunfo en el Tourmalet en su famoso pódcast ‘Themove’ con millones de seguidores durante el Tour, en Estados Unidos y Canadá.

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Así es el nuevo socio del club de los cinco Tours, del que ni se sabe hasta cuándo seguirá como superestrella del ciclismo, ni siquiera si dentro de un mes disputará la Vuelta. Ahora quiere descansar y estar con su pareja, Urska Zigart, ciclista profesional que sufrió una gravísima caída el mes pasado en la Vuelta a Suiza. Se ha ganado el derecho a disfrutar de unos días de vacaciones con París entregado a su arte de gloria del ciclismo.