Pablo Cabello: «Ya veremos si toca revancha»

Ignacio Campos, presidente de AsVaurien España y regatista, recibió el viernes la bandera de los Mundiales. Como es tradicional, el comité organizador del Campeonato del Mundo de la clase ha hecho custodio al vigués del histórico paño para que Campos lo entregue en Vigo a Tone Pérez, presidente del Real Club Náutico, la sociedad que organizará la sexagésima quinta edición de la cita mundialista en el verano de 2027.

«Hemos hecho un gran campeonato en unas condiciones muy difíciles y regreso muy contento. El año que viene competimos en casa y ya veremos si toca revancha», declaraba Pablo Cabello, laureado patrón del Náutico vigués, como síntesis de su segundo subcampeonato mundial consecutivo, obtenido junto a su hija Isa, y sexto podio absoluto en las ocho últimas ediciones desde el oro de 2017.

La expedición viguesa, de regreso por carretera (2.550 kilómetros), ha sido de las menos numerosas de los últimos años. A Bracciano (Roma) acudieron dieciocho regatistas vigueses el verano pasado, compitiendo 92 barcos. En el Mundial germano, con el Báltico como testigo, navegaron nueve regatistas de Vigo y solo 59 tripulaciones. El elevado coste económico redujo sensiblemente la participación de la flota de la ría.

Un antes y después

El Mundial de 2027, que no será el único programado por el Náutico ese verano (un mes antes del de Vaurien tendrá lugar el de la clase J70), llegará a la sede adecuada en el momento preciso. Tone Pérez se trajo para Vigo el de 2022 cuando ejercía como presidente de AsVaurien España, pero en aquel momento también era regatista –y peleaba por el oro– y parte de la organización se focalizó en el Real Club Náutico, fuera de su control. Ahora, con las lagunas detectadas en aquella oportunidad, el presidente de la sociedad olívica diseñará el evento como esperaba cinco años atrás para que pueda marcar un antes y un después en la clase.

Y una de las ‘obligaciones’ es puramente deportiva: la flota viguesa, la mejor del mundo en Vaurien, quiere ratificarlo con un título que no consigue desde Gudowo 2017 (Pablo Cabello y Javier Lago). En los siguientes años, solo el tándem ítalo-español del RCN Valencia (Francesco Zampacavallo y Carlos Francés) ha roto el monopolio italiano venciendo en Travemunde 2018 y Le Havre 2023. La escuadra azzurra, siempre con tripulaciones diferentes, acumula ya tres títulos en fila y cuestiona seriamente el dominio español.