El Magical se corona en el Trofeo Conde de Gondomar-Gran Premio Zelnova Zeltia

El Monte Real Club de Yates puso el broche final al 51º Trofeo Conde de Gondomar-Gran Premio Zelnova Zeltia con una última jornada de navegación en la que el viento del norte, de entre 15 y 20 nudos de intensidad, permitió disputar un recorrido de ida y vuelta hasta el Camouco, en Ons. No se celebró la vuelta a Ons debido a las condiciones de viento, pero la alternativa resultó una navegación rápida, técnica y muy competida.

La jornada dejó una regata de gran nivel, marcada por la igualdad entre los favoritos y por las distintas estrategias elegidas por las tripulaciones, con unos barcos buscando la Costa de la Vela y otros apostando por un rumbo más próximo a las Cíes. Especialmente intenso fue el duelo entre el Yess Too, del Monte Real Club de Yates, y el Magical, del Real Club Náutico de Vigo, que navegaron siempre en cabeza, prácticamente emparejados, respondiendo a cada maniobra del rival hasta los compases finales de la regata.

La tripulación del Magical recoge su gran premio. / Lalo R. Villar

Con esta última prueba concluyó una nueva edición del Trofeo Conde de Gondomar, una de las citas más emblemáticas del calendario náutico nacional, que desde 1976 reúne en las Rías Baixas a algunas de las mejores tripulaciones de la vela atlántica.

El ganador absoluto del Trofeo Conde de Gondomar-Gran Premio Zelnova Zeltia fue el Magical de Julio Rodríguez (RCN Vigo). Venció con contundencia. Ganó las tres pruebas disputadas y se adjudicó el gran trofeo de la competición. Julio Rodríguez conquista por segunda vez este trofeo al frente de esta embarcación, tras el éxito logrado en 2020, y suma ya su tercera victoria como armador, después de la conseguida en 2001 con el Starfisher.

Los otros ganadores

El resto de vencedores fueron el Fend la Bise de Jean Claude Sarrade, del MRCYB (ORC Extra Trofeo Conde de Gondomar); el Unus de Luis García Trigo, del MRCYB (ORC 1-3 del Trofeo Erizana); O Fisgón de Roberto Telle, del CS Moaña Mar (ORC 4-5 del Trofeo Erizana), y el Solventis Ribadeo de Javier Agudo del MRCYB (J80 del Trofeo Erizana)

A la entrega de premios asistieron el concejal de Baiona Joaquín López; el director de la Agencia de Turismo de Galicia, Xosé Manuel Merelles; el jefe del servicio provincial de deportes de la provincia de Pontevedra, Daniel Benavides; el director de marketing de Zelnova Zeltia, Adrián Salgado y el presidente del MRCYB, José Luis Álvarez.

El Monte Real cierra con éxito una nueva entrega de su competición de más solera y se prepara ya para su siguiente gran cita deportiva, otra de las grandes del club, el Trofeo Príncipe de Asturias. Del viernes 4 al domingo 6 de septiembre, Baiona volverá a convertirse en uno de los grandes escaparates de la náutica española con la celebración del histórico trofeo, que albergará, un año más, la competición femenina Gestilar Ladies Cup y la gala de los Premios Nacionales de Vela Terras Gauda.