Chapela pierde en río revuelto

Dicen que no hay mal que por bien no venga. Una sabiduría popular que parece aplicar a todas las traineras de la Liga ACT menos a Chapela. En la Bandera de Getxo de este domingo, el barco berete no pudo sacar partido desde su primera tanda al notable empeoramiento de las condiciones del mar para los botes de la segunda serie y, sobre todo, para los de la tanda de honor. Desde luego, no tanto como sus compañeras de prueba. Urdaibai, que fue descalificada el sábado en Donostia, aprovechó la coyuntura para ganar la regata. Lekittarra obtuvo un sensacional tercer puesto. Y lo que es peor -mucho peor-, Ares acabó quinta y rebasó en la tabla a la Arealonga, que ahora es última a dos puntos de la embarcación de Ferrolterra.

Un domingo nefasto para Juan Zunzunegui y sus pupilos, que se quedaron la novena plaza de la prueba vizcaina. Por detrás, finalizaron Hondarribia y la Donostiarra, desde la tanda de honor, y San Juan, único rival medianamente directo por la permanencia, desde la segunda. Un botín que no saca de pobres a los chapeleiros. En todo caso, los deja más a deber con la mitad de la máxima categoría del remo de banco fijo ya consumida.

La realidad es que la regata terminó pronto para la trainera berete. Fuera de tanda, Urdaibai exhibió un ritmo imposible de seguir. Aun asi, los otros tres botes lo intentaron. Chapela se desfondó pronto. Lekeitio y Ares aguantaron más. La Santa Olalla incluso se permitió ir a la par de Bermeo después de enganchar a la perfección una ola tras la primera ciaboga. Pero la ley de los watios se impuso y la Bou Bizkaia se distanció.

Por el momento, males menores para Chapela, que solo perdía un puesto con Ares. Por el momento. Los 20 segundos que separaban a los dos barcos gallegos fueron una trampa mortal servida en el plato roto de un mar embravecido. El Cantábrico empezó a desatarse en la segunda tanda, en la que Getaria marcó la pauta con un fabuloso rendimiento que le valió para finalizar subcampeona en la Bandera. Ondarroa ya se metió entre aresanos y chapeleiros.

Pero quedaba lo peor. Para la tanda de honor, Poseidón había dejado salir toda su ira. En un mar ingobernable, ni siquiera la líder Orio pudo salir indemne. Los amarillos quedaron en la tanda por detrás de Zierbena, entrenada por el moañés Dani Pérez. Ambas, entre Ares y Chapela para culminar el catastrófico fin de semana de la Arealonga, ahora última en la tabla clasificatoria, en puesto descenso directo a Liga Galega de Traiñeiras. Pese a la nefasta octava plaza bajo sus estándares de excelencia, Orio mantiene el liderato con mucha solvencia. Cuenta con 14 puntos de ventaja sobre Zierbena y 15 sobre Urdaibai. Parece muy complicado que la Liga se le pueda escapar.

Mano a mano entre gallegos

Santurtzi cuajó ayer su mejor regata del verano dentro de un fin de semana especialmente beneficioso para sus intereses. Ese cuarto puesto final catapulta a la Itsasoko Ama a 12 puntos de Ares y a 14 de Chapela, que cierran la tabla. Y aunque todavía queda la segunda mitad de la Liga ACT, todo hace indicar que los dos botes gallegos pelearán en mano a mano por eludir la última plaza, de descenso directo, y quedarse con la penúltima, que da derecho a remar por la salvación en el play-off. Un mal menor que ahora mismo Chapela firmaría con sangre.