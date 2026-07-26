Alonso vuelve a sonreír: “Empieza un nuevo Mundial”

Fernando Alonso se llevó su primera alegría del año, en el plano deportivo, el sábado. Llegó a Q2 de forma inesperada porque el coche verde vuelve a correr tras las dieciséis mejoras que han implantado en Hungría.

En un fin de semana especial, acompañado de su familia en el circuito, se va de vacaciones con una sonrisa, esa que había perdido desde el año pasado. Si el AMR26 mejoró notablemente a una vuelta, en ritmo de carrera, un terreno inexplorado, ha ido todavía mejor. “Es un buen paso adelante tanto en carrera como a una vuelta, una buena base para trabajar en la segunda parte del año”, comentó Alonso a los medios españoles, tras terminar decimocuarto.

“Teníamos el ritmo para seguir a la clase media”. Aston Martin fue más rápido que los Williams, los Haas, los Cadillac y que un Alpine. Ahora falta mejorar el motor para compensar ese déficit en rectas: “Ahora esperamos ganar un poco más velocidad en las rectas. Empieza un nuevo campeonato para nosotros”.

No obstante, el asturiano se mantuvo cauto pese a la gran mejora: “Como esperábamos, la correlación es buena aunque todavía es muy pronto con este coche porque es completamente nuevo, es un concepto totalmente nuevo, seguro que hay algo de set up para optimizar, en la siguiente carrera vendrá la mejora de motor, será interesante ver lo que podemos luchar en Zandvoort”.

"Esperemos que sea un nuevo inicio en el campeonato. Tenemos ganas de Zandvoort para intentar ser un poco más competitivos en términos de velocidad en recta. En la carrera en la que estamos ahora necesitamos esa velocidad extra”, expresó el asturiano, que terminó justo detrás de su compañero de equipo Lance Stroll y protestó por radio por la estrategia.

El canadiense, a 18 segundos de los puntos. Si ese motor fuera mejor… “hay algo de presión para Honda (bromea)… somos un equipo y trabajamos juntos y entre todos, Honda ha ayudado desde principio de año a solucionar las debilidades del coche y nosotros les hemos ayudado a ellos con consistencia en las vueltas, en el deployment, en el software, es un camino largo y lo sabemos pero ojalá este sea el primer paso para que ambas fábricas tengan más confianza, eso es lo más importante”.

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Hubo algún amago de vibraciones el viernes pero parecen haberse disipado: “Se han solucionado completamente, cambiamos la unidad de potencia para la qualy, a lo mejor es que la vieja tenía estas cosas, en sábado y domingo ya no he sentido nada”.

Fuente: Sport