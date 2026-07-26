Adrián Ben siempre encuentra el camino, la solución a esas carreras que son un ejercicio de tacticismo y de fuerza final. El gallego revalidó el título de campeón de España de 1.500 metros al imponerse en una final muy igualada disputada en el Estadio Ciudad de Málaga, donde cruzó la meta con un tiempo de 3:47.54 pero después de protagonizar unos imponentes últimos ciento cincuenta metros en los que hubo un poco de paciencia, mucho de potencia y dosis altísimas de astucia. La victoria le garantiza además a Adrián Ben su presencia en el Europeo absoluto de atletismo que se disputará dentro de tres semanas en Birmingham y donde aspira a aumentar su cosecha internacional.

El atleta del CA Adidas volvió a demostrar su experiencia en los campeonatos nacionales y resolvió la carrera en los últimos metros para conservar la corona conquistada el pasado año. La medalla de plata fue para Carlos Sáez, del HOKA, que concluyó a solo once centésimas del vencedor con un registro de 3:47.65 y que pareció tener la carrera ganada a veinte metros de la meta. Pero justo en ese momento irrumpió por la cuerda, como una fuera, Adrián Ben para llevarse la victoria.

Podio

El murciano Mariano García, que había sido el más rápido en las semifinales y afrontaba su primer Campeonato de España absoluto en los 1.500 metros, tuvo que conformarse con la medalla de bronce al finalizar tercero con un tiempo de 3:47.96. La cuarta posición correspondió a Ignacio Fontes, del Nike Running Club, con 3:48.14, mientras que Martín Segurola, de la Real Sociedad, fue quinto con 3:48.15, en una llegada muy apretada entre los principales favoritos.

Adrián Ben saluda al público mostrando su dorsal. / Efe

En una carrera tan lenta, la táctica está en la base de todo. Adrián Ben corrió muy tranquilo, en mitad del grupo, esperando movimientos ajenos de una carrera en la que Mariano García y Fontes marcaron un ritmo muy cómodo para la mayoría de los atletas. Todo comenzó a acelerarse en los últimos quinientos metros en los que Ben se fue tras Mariano García. Al comienzo de la última vuelta el gallego se planteó superar a García por fuera pero descartó regalar metros y enredarse en una pelea con un atleta tan experimento y se escondió a la espera de la contrarrecta. Allí comenzó a acelerar siempre por la cuerda, sin salirse un metro. Entró en el último cien aparentemente cerrado pero con la seguridad de que Fontes se abriría y le pemitiría colarse por esa esquina. Todo salió según lo esperado. Fontes se abrió y por allí se coló con la fuerza de pelear contra Carlos Sáez que con un gran final parecía tener en la mano la victoria. Pero no pudo con el empuje final del gallego que casi en la meta tuvo la fuerza para sostener la velocidad lo suficiente para hacer inútil el último esfuerzo de Sáez.

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Con este resultado, Adrián Ben suma un nuevo título nacional al aire libre a su palmarés (el cuarto tras los logrados en 2021 y 2023 en los 800 metros y el de hace un año en 1.500 metros) y confirma su condición de referencia en el mediofondo español. Su próxima cita llegará en Birmingham donde tratará de sumar una nueva medalla internacional a su palmarés.