En Ons está el futuro de la regata

Tras una primera jornada protagonizada por dos regatas costeras, el 51º Trofeo Conde de Gondomar – Gran Premio Zelnova Zeltia vivió un cambio radical de escenario. La flota se enfrentó en una prueba técnica.

La prueba se disputó en el fondeadero de las islas Cíes, sobre un doble recorrido entre boyas separadas por una milla y media de distancia, con un viento del noroeste muy estable, que empezó soplando con unos 16 nudos y subió hasta los 20. Ese viento, el sol y la escasa ola ofrecieron a la flota unas condiciones ideales para la navegación.

El resultado de esta única manga bastó para apuntalar algunos éxitos y reordenar algunos puestos, pero siguió dejando todo abierto de cara al desenlace de la competición de mañana domingo, con la tradicional vuelta a Ons.

De los tres trofeos en juego, solo uno está resuelto hasta el momento: el Trofeo Carrumeiro Chico, en el que el Magical de Cesar Torné (RCN Vigo) y el Fend la Bise de Jean Claude Sarrade (MRCYB) fueron los ganadores de las clases ORC y ORC Extra. Lideran también estos barcos la clasificación del Trofeo Conde de Gondomar (que incluye la prueba del Carrumeiro, el bastón de este sábado y la costera del domingo). En el Trofeo Erizana, el podio provisional de la clase ORC 1-3 lo ostenta el Unus; de la clase ORC 4-5, O Fisgón; y el de J80 el Solventis Ribadeo.

Carrumeiro Chico

El Trofeo del Carrumeiro Chico volvió a responder a su fama de prueba exigente. Las 94,96 millas entre Baiona y el faro de la ría de Corcubión pusieron a prueba la resistencia de las tripulaciones en una edición especialmente larga debido a la caída del viento durante el regreso, que ralentizó enormemente la navegación. Los barcos de mayor eslora no cruzaron la línea de llegada hasta bien entrada la madrugada y los pequeñoso tuvieron que prolongar la regata hasta pasado el mediodía del sábado.

En ORC, el Corsario Thunder, del Club Yates de Vilagarcía, patroneado por Jorge Durán, fue el vencedor en tiempo real tras completar el recorrido en 17 horas y 1 minuto. Sin embargo, el TP52 arousano se vio penalizado por la compensación de tiempos, lo que permitió al Magical (RCN Vigo), patroneado por Javier Lago, hacerse con el triunfo.

El Magical, dirante la jornada de ayer. / Jacobo Bastos

La segunda posición de la clasificación compensada fue para el Yess Too, de Rui Ramada, del Monte Real Club de Yates, patroneado en esta etapa por Gonzalo Araújo. El Corsario Thunder completó finalmente el podio tras aplicarse los tiempos compensados.

La dureza de la regata también quedó reflejada en el número de abandonos. En ORC, el Sara 3.0, de Rafael Blanco, y el Seika, de Antón Pais, se retiraron antes de completar el recorrido, en una edición que pasará a la historia como una de las más largas celebradas.

En ORC Extra únicamente tres embarcaciones consiguieron finalizar la navegación. El Fend la Bise, de Jean Claude Sarrade (MRCYB), fue el primero en cruzar la llegada tras invertir más de un día en completar el recorrido. Una hora más tarde lo hizo La Gitana, de José Ángel Quintero (RCN A Coruña), y cerca de tres horas después llegó el Albarellos, de Fernando Rey (MRCYB).

En el Trofeo Conde de Gondomar los favoritos se reafirmaron en sus posiciones. En ORC, el Magical del RCN Vigo se mantiene líder y es un claro aspirante a llevarse el gran trofeo de la competición como ganador de la general. El Yess Too del Monte Real logró un segundo puesto en el bastón y sigue con la plata al cuello en la clasificación; y el Corsario Thunder va tercero.

En ORC Extra, que ayer no compitió por haber acabado muy tarde la prueba del Carrumeiro Chico, la clasificación se mantiene intacta. El Fend la Bise de Jean Claude Sarrade (MRCYB) ostenta el oro provisional, seguido de La Gitana de José Angel Quintero (RCN A Coruña) y el Albarellos de Fernando Rey (MRCYB), segundo y tercero respectivamente.

Salida de la manga celebrada ayer en el fondeadero de Cíes. / Lalo R. Villar

El tercer trofeo en disputa, el Trofeo Erizana, en el que se miden los barcos que no participaron en la prueba del Carrumeiro Chico, la clasificación no sufrió demasiados cambios.

En ORC 1-3, Unus (MRCYB), Bonaventure (RCN Vigo) y Salseiro (RCN A Coruña), que habían quedado primero, segundo y tercero en la costera disputada el viernes, volvieron a repetir puestos, consolidando así sus posiciones de cara a la etapa final.

En ORC 4-5, destacada actuación de dos de los barcos con alumnos de la Escuela de Vela del Monte Real: el Erizana de Alejandro Alonso y el Silleiro de Javier Bernardez, que acabaron segundo y tercero por detrás de O Fisgón de Roberto Telle (CS Moaña Mar). Este último repitió el éxito logrado el viernes y se aleja de sus perseguidores: el Erizana y el Bouvento, que van segundo y tercero.

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En la competición en tiempo real de la CLASE J80, el vencedor del bastón fue el TRES60 de Alejandra Suarez, que cruzó la llegada en primera posición por delante del Solventis Ribadeo de Javier Aguado y del Maximino Walkirias de Lucas Albaladejo. Pese a esta victoria parcial, la clasificación no se mueve con respecto a la primera jornada: el Solventis sigue en cabeza seguido del Maximino Walkirias y el Arriscao de Martin Montes. Las reducidas diferencias entre los primeros clasificados (con 3, 5 y 7 puntos respectivamente) podría reservar sorpresas para la última jornada.