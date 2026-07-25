El oleaje atropella a Chapela

El Cantábrico en todo su esplendor. O en toda su violencia. Un escenario imponente, de belleza salvaje, pero un terreno que se tragó por completo a Chapela Wofco que se vio relegada en un terreno que no domina a la penúltima posición (Urdaibai cometió un error en la última manga y fue descalificada) y ve cómo se alejan las traineras que la preceden en la clasificación y se va acercando Ares, ayer un puesto por encima de la Arealonga. A la espera de que acabe el fin de semana todo se encamina a un duro mano a mano entre los dos equipos gallegos para evitar la posición que condena al descenso. Chapela tiene ahora mismo dos puntos de ventaja sobre Ares.

El día en San Sebastián fue complicado desde primera hora. Una hora antes del comienzo el campo de regatas estaba impracticable por el tamaño de las olas y el viento feroz que azotaba la Bahía de La Concha. La posibilidad del aplazamiento sobrevolaba la cita, pero el comité técnico esperaba porque la previsión decía que el tiempo bajaría en intensidad y se podría competir aunque en condiciones muy duras. No se salvó la bandera femenina, que sí fue anulada porque había dudas para garantizar la seguridad de las remeras. La masculina se mantuvo con equipos como Ares, al que gusta las regatas en mar abierto y con fuerte oleaje, convencidos de que podrían pescar en ese río revuelto.

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Se tomó la decisión de competir en formato contrarreloj y desde el comienzo se comprobó el suplicio que para los remeros y los patrones suponía meter a la trainera en el carril ideal. Chapela penó de forma terrible durante el primer largo e incluso pareció elegir mal la ruta lo que les obligó a corregir en los últimos metros y perder aún más tiempo. En la primera boya ya entregaron más de veinte segundos sobre todos sus rivales. Una diferencia que se fue multiplicando en los siguientes largos sin tener nunca opción de acercarse a ellos salvo en el segundo cuando mejoraron el parcial de Ares y parecían en condiciones de pelear con los coruñeses por la posición. No sucedió. Santurtzi incluso los dobló en el tercer largo y lo único que quedó al equipo de Juan Zunzunegui fue finalizar de la mejor manera y gastar las fuerzas justas en un escenario terrible y que desgasta. La otra parte de la historia era cruzar los dedos para que no hubiese ningún «accidente» que permitiese a Ares recortar más puntos de los deseables en ese mano a mano que sostienen. Por fortuna no sucedió y Ares solo recortó un punto a los de Arealonga. La victoria final fue para Orio que volvió a estar imponente.