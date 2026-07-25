De la Puente se pone a cien: una cifra de títulos redonda

«Los números son solo una referencia, pero cuando son tan redondos…», escribe Martín de la Puente sobre la cifra que revela y celebra. El tenista en silla vigués, reciente ganador del torneo WC500 de Ginebra, ha alcanzado los cien títulos internacionales entre individuales y dobles. Un centenario que ensalza a aquel chiquillo que en 2012, con tan sólo 13 años, se lanzó al escenario júnior y que al año siguiente ya desafiaba a los adultos, superando el calvario de cirugías y rehabilitaciones causado por el síndrome de Proteus. Otro centenario se abre ante él o al menos su intento mientras le alcancen las fuerzas. Ni el capricho de sus huesos ni el poderío de sus rivales doblegan su voluntad de hierro. «No me pongo límites. Me haría mucha ilusión seguir en esta dinámica. Cien son muchos títulos, muchos partidos, muchos torneos, muchas semanas y viajes. El tenis es puntero a nivel de profesionalismo. Estar ahí me ilusiona. Voy cogiendo bagaje y experiencia para lo que me queda de carrera. Espero que sea los primeros cien», anhela.

De la Puente conquistó su primer trofeo en la francesa Rue, en categoría júnior. En Logroño, en 2013, añadió en dobles su primer trofeo sénior ITF. Los primeros individuales absolutos llegarían en 2014, en A Coruña, Pinto, Lleida y Miranda de Ebro. La cosecha no se ha detenido desde entonces, con el Abierto de Estados Unidos de 2022 y Wimbledon en 2025 como principales logros junto al bronce olímpico de París 2024, todos en pareja. Esa última victoria sobre Gordon Reid el pasado sábado (7-5, 6-0), en la final ginebrina, completa de momento la cuenta.

«La constancia es lo que más me alegra», precisa Martín. «Significa que durante bastantes años he estado en los días finales de los torneos. Es lo que quiere un deportista, sentirse competitivo y llegar lo más lejos posible. Ojalá siga con esta buena racha, enganchado al top mundial. Es lo que busco».

De la Puente, aunque sin nuevos Grand Slams, ha alcanzado en 2026 su plenitud. Lo refleja el ranking. En marzo escaló hasta el número 2, su particular tope. Actualmente ocupa el 3. Por delante, los inevitables Tokito Oda y Alfie Hewett, grandes dominadores de la década. El japones, de tan sólo 20 años, ha ganado ya diez Grand Slams, incluyendo los últimos seis de manera consecutiva, y sueña legítimamente con los 28 de su compatriota Shingo Kunieda. El británico, de 29, también suma una decena.

Dos victorias significativas

El olívico, aunque ambos se hayan interpuesto en su camino tantas veces, a pesar incluso de los abrumadores registros que ofrece la ITF (20 derrotas y 2 victorias con Oda; 30 derrotas y 3 victorias con Hewett), terquea en el empeño. A Hewett lo derrotó, de hecho, en la última semifinal del Abierto de Australia (6-4, 6-4), en enero. A Oda, en una exhibición en el torneo ATP de Río (7-6(4) 6-7(2) [10-7]) en febrero.

«En Wimbledon tuve muchas oportunidades ante Tokito. Eso me hace sentir que estoy ahí», recuerda. «El head to head es favorable a ellos. Con el resto, no, y también me tengo que quedar con eso. Hay dos jugadores que en este momento están dominando el circuito y no estamos tan lejos de ellos. Siento que mi nivel va subiendo, que estoy casi a la altura, cerca».

Nadie, en el Top 10, ha disputado más torneos que De la Puente esta temporada. En los 23 a los que ha asistido ha conseguido cuatro títulos (la Rome del estado de Georgia, Daegu y Seúl, además de Ginebra) y ha alcanzado otras dos finales (Brisbane y Australia). Ha acumulado, en total, 37 victorias y 13 derrotas en lo que va de año. Y redoblando esfuerzos en dobles, ha duplicado igualmente los trofeos, los de Victoria, Daegu, Seúl y Rome, cayendo en otras siete finales (Melbourne, Miami, Fukuoka, Barcelona, Roland Garros, Roehampton y Ginebra). En esta modalidad ha firmado 26 victorias y 12 derrotas. Excelentes cifras en tiempos de mudanza. Róber Rodríguez diseña desde diciembre su preparación. «Ha sido un año complejo, diferente», admite. «He cambiado de entrenador, mis hábitos. Estoy contento con la solvencia mental que he ido desarrollando», afirma este hombre, quizá algún día bicentenario n