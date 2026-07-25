Galicia vive de sus marchadores

María Pérez sigue demostrando ser una de las mejores marchadoras de todos los tiempos. La andaluza, campeona europea, mundial y olímpica, se alzó con el título de los 10 kilómetros en el Campeonato de España, logrando la mejor marca histórica en la distancia: 42:12.93.

La leyenda de la marcha fue acompañada al podio por dos gallegas. Antía Chamosa, que aspiraba a alcanzar a María Pérez, finalizó segunda, a menos de dos minutos de la ganadora. La pontevedresa completó la prueba con un tiempo de 44:07.51. Otra gallega se hizo con el tercer puesto. Aldara Meilán (19 años), la futura promesa del atletismo gallego en esta disciplina, consiguió su primera medalla en una prueba absoluta nacional. Meilán firmó un tiempo de 44:43.51 en una agónica lucha con Lucía Redondo, que finalizó cuarta, a tan solo dos segundos de la gallega.