Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Inmuebles vacíos GaliciaCompra MetalshipsPesadilla de fuego en MadridBebé Ahogado VigoAbre «Atlántida»Jueces VigoÓscar Pereiro
instagramlinkedin

Ciclismo

Etapa 20 del Tour de Francia 2026, en directo

Se trata de una jornada reina de 170,9 kilómetros que va desde Le Bourg-d'Oisans hasta el mítico Alpe d'Huez

Tour de Francia

Tour de Francia / YOAN VALAT / EFE

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google

Redacción

El Tour de Francia 2026 vive este sábado 25 de julio su día más crucial con la disputa de la vigésima y penúltima etapa, una jornada reina de 170,9 kilómetros entre Le Bourg-d'Oisans y el mítico Alpe d'Huez. Este colosal trayecto destaca como el más exigente de toda la presente edición al acumular cerca de 5.500 metros de desnivel positivo a través de colosos alpinos de la talla del Col de la Croix de Fer, el Télégraphe y el majestuoso Galibier, que corona el cielo de la carrera a 2.642 metros de altitud. Tras superar el inédito paso por el Col de Sarenne, el pelotón afrontará por segundo día consecutivo las rampas de Alpe d'Huez —esta vez por una vertiente distinta— en lo que promete ser una batalla extrema de alta montaña.

La durísima jornada está diseñada para emitir la sentencia definitiva sobre la clasificación de la montaña y, especialmente, sobre un maillot amarillo que parece tener el nombre de Tadej Pogacar prácticamente asegurado. El pelotón se enfrenta así al último gran desafío de la ronda gala antes de encarar el tradicional desfile triunfal del domingo hacia los Campos Elíseos en París. Con cuatro puertos categorizados y tres de ellos con la etiqueta de categoría especial, esta penúltima cita de la tercera semana de competición se presenta como el escenario perfecto para un fin de fiesta legendario en los Alpes.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Atrapados por las velutinas en Coruxo: «Nos han estropeado el verano»
  2. Muere ahogado un bebé en una piscina particular en el barrio vigués de Teis
  3. Una trabajadora del crucero 'Disney Dream' atracado en Vigo denuncia un supuesto envenenamiento de una compañera
  4. Toyota y Lexus llenan el vacío histórico de Citroën y se convierten en nuevos patrocinadores del Celta de Vigo
  5. Contaminación microbiológica en las Islas Cíes obliga a desaconsejar el baño en las playas de Rodas y Figueiras
  6. Grupo Rodman activa la venta del 100% de Metalships & Docks y solicita al Puerto de Vigo su autorización
  7. La Xunta ofrece la cesión gratuita al Concello de la antigua estación de buses tras más de tres años abandonada
  8. Rescatados y trasladados a Toralla dos jóvenes que hacían kayak en la ría de Vigo, uno de ellos con la embarcación a punto de hundirse

Etapa 20 del Tour de Francia 2026, en directo

Etapa 20 del Tour de Francia 2026, en directo

Las aves de los (posibles) futuros billetes de euro: cuáles son y dónde verlas en Galicia y España

Las aves de los (posibles) futuros billetes de euro: cuáles son y dónde verlas en Galicia y España

Desembarco «british» en Vigo en el Día de Galicia

Desembarco «british» en Vigo en el Día de Galicia

Imágenes de la captura de integrantes de la banda que atracaba a creadores de contenido en redes sociales.

Conciertos de Corquieu y De Ninghures en el festival Intercéltico

Los asturianos Corquieu deslumbran en el Intercéltico do Morrazo en Moaña

Los asturianos Corquieu deslumbran en el Intercéltico do Morrazo en Moaña

VÍDEO | El Hombre del Bosque nos descubre la planta que ayuda mucho a quienes tienen problemas con los topos en su jardín

Flávio Bolsonaro lanza su candidatura electoral en Brasil en pleno culebrón con la esposa de su padre

Flávio Bolsonaro lanza su candidatura electoral en Brasil en pleno culebrón con la esposa de su padre
Tracking Pixel Contents